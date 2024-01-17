LG'den Apple Vision Pro'ya rakip çıkabilir!

Apple Vision Pro için rakip gelebilir. LG, teknoloji devi Apple'A karşı olmaya hazırlanıyor. Ancak bu beklendiği kadar çabuk gerçekleşmeyebilir.

Teknoloji devi LG, kısa süre önce kendi CEO'su tarafından açıklanan cesur bir donanım üretme planını hayata geçirirse yeniden en çok konuşulan markalar arasında yer alacak.

LG görünüşe göre VR, AR ve MR teknolojilerinden yararlanması beklenen en az bir kulaklık üzerinde çalışıyor, ancak ticarileştirilmesi bazılarınızın dilediği kadar yakın olmayabilir. Şu anda neredeyse tamamen gizemli olan bu cihaz için "gelecek yılın başları" iyimser bir lansman hedefi gibi görünse de, daha gerçekçi (belirsiz de olsa) bir son tarih "iki yıl içinde".

Vision Pro'nun rakibi 2026'nın başlarında gelebilir

Başka bir deyişle, süper premium Vision Pro, 2025'in sonlarında veya 2026'nın başlarında bir noktada LG yapımı bir alternatife sahip olabilir ve o zamana kadar pazar muhtemelen gelişecek ve Apple'a parasının karşılığını vermek isteyen bir dizi üst düzey markayı ağırlayacaktır.

Samsung ve Google, önümüzdeki 12 ay içinde aynı türde bir ürünü piyasaya sürmesini beklediğimiz başlıca şirketlerden sadece ikisi, ancak bu, genişletilmiş gerçekliğin yakın zamanda olgunluk noktasına veya gerçekten ana akım bir aşamaya ulaşacağı anlamına gelmiyor.

Ne de olsa Vision Pro bile bu ay yalnızca sınırlı sayıda kullanıcıya sunulacak ve çok yakın bir gelecekte çok daha fazla sayıda ünitenin sevk edileceğinin garantisi yok. Yani evet, LG'nin bu potansiyel dolu sektöre yönelik niyetlerinin tam olarak ne olduğunu anlamak için hala bolca zamanı olabilir.

Hatta Kore merkezli şirket Apple'a aynı anda iki cepheden saldırabilir, bu şüphesiz üst düzey şirket içi XR kulaklık üzerinde çalışırken aynı zamanda Meta'ya bir sonraki Quest Pro nesli için gerekli mikro ekranları tedarik edebilir.