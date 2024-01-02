LG'den fütüristik birçok ürün geliyor!

LG Elektronik, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024 için sıkı şekilde çalışıyor. Koreli dev, pek çok yenilikçi teknolojiyi sergileyecek ve yaptıklarıyla şimdiden büyük beğeni alacak.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan CES 2024'e katılacak olan LG, bu etkinlikte LG LABS'in deneysel teknolojiler ve alternatif çözümlerini sergileyecek. Firma, farklı yaşam tarzlarına uygun ürünlerini tanıtacak.

Etkinlikte LG'nin tanıtacağı ürünler arasında öne çıkanlar şunlar:

DukeBox by LG Labs: Vakum tüplü ses sistemleri ve ince OLED panellerin birleşiminden oluşan bu cihaz, kaliteli müziği modern teknolojilerle bir araya getiriyor. Şeffaf OLED paneli ayarlanabilen, 360 derece hoparlör sistemine sahip bir müzik kutusu olarak dikkat çekiyor.

Geliştirilmiş Bon Voyage: Kişiselleştirilebilir çekme karavanın yeni versiyonu, geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. Yatak, buzdolabı, ses sistemi, elektrikli ocak gibi ekipmanları içerebilen karavan, 2.2 m x 3.8 m x 2 m boyutlarına sahip.

LG DUOBO: Kapsül kahve makinesi, aynı anda iki farklı kahve yapabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. ABD'de kitle fonlama kampanyasıyla tanıtılan cihaz, kullanıcılarına farklı kahve deneyimleri sunmayı amaçlıyor.

Diğer Ürünler: LG ayrıca CES 2024'te LG CineBeam Qube, LG gram Fold, LG XBOOM, LG StandbyMe Go, LG tiiun mini ve brid.zzz by LG Labs gibi çeşitli cihazları sergileyecek.

CES 2024, 9-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas Convention Center'da düzenlenecek. LG'nin tanıtacağı yenilikçi ürünler, fuarın önemli odak noktalarından biri olacak.