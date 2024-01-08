LG'nin cam gibi şeffaf televizyonu OLED T duyuruldu!

LG'nin cam gibi şeffaf televizyonu OLED T duyuruldu!
CES 2024 sürecini başlatan LG, şeffaf yapıdaki televizyonunu açıkladı. OLED panele ev sahipliği yapan televizyon, ilerleyen dönemde piyasaya çıkacak.

LG, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te şeffaf televizyonunu tanıttı. LG'nin "Signature OLED T" olarak adlandırdığı televizyon, özel tasarlanmış bir OLED panelle donatılmıştır. Şeffaf OLED panel, televizyonun arka kısmının görünmesine izin vererek estetik bir şeffaflık sağlar. LG'nin bu şeffaf televizyonu, ilerleyen dönemlerde piyasaya sürülecek.

Cam gibi televizyon ekranı

LG Signature OLED T, Alpha 11 AI adlı özel bir işlemci ile güçlendirildi. Yapay zeka destekli bu işlemci, televizyonu en güncel akıllı TV özellikleriyle donatarak piksel düzeyinde renk düzeltme ve aydınlatma ayarlamaları gibi özellikleri sunar. webOS işletim sistemiyle çalışacak olan televizyonun detayları henüz tam olarak açıklanmadı.

LG, bu yeni şeffaf televizyonunu CES 2024'te resmi olarak duyurdu. Ancak, fiyat ve boyut gibi ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi, etkinlik sırasında açıklanabilir.

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