LinkedIn, dolandırıcılıklarla mücadelede yeni adımlar atıyor

LinkedIn, sahte iş ilanlarının ve işverenlerin büyük kısmını durdurduklarını açıkladı.

İnternet dünyasının en büyük sorunlarından biri şüphesiz dolandırıcılıktır. Bu dolandırıcılar, özellikle iş arayan gençleri hedef alarak onları kandırmaya çalışıyor. LinkedIn gibi profesyonel iş ağı platformları da bu tür dolandırıcılık girişimlerinin yoğun olarak yaşandığı yerler arasında. Sahte iş ilanları açarak gençleri kandırmaya çalışan dolandırıcılar, "Sizinle çalışmak istiyoruz ancak şu eğitimi almanız veya şuraya üye olmanız lazım." gibi bahanelerle para koparmaya çalışıyor. Ancak, bu vaatlerin sonunda hiçbir gerçek iş imkanı sunulmuyor. LinkedIn, bu tür kötü niyetli faaliyetlerle mücadele etmek için çeşitli doğrulama ve düzenleme yöntemleri geliştirdi.

LinkedIn'in yeni doğrulama sistemi

Yurtdışında özellikle karşılıksız çeklerle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı LinkedIn, yeni bir açıklama yaparak sorunu çözmek için iş ilanlarını doğrulanmış profillere yönlendirdiğini duyurdu. LinkedIn Ürün Yönetim Başkan Yardımcısı Oscar Rodriguez, son 12 ayda CLEAR, Persona ve Microsoft Entra ile iş birliği yaparak doğrulama erişimlerini genişlettiklerini belirtti. Rodriguez, küresel çapta 800 milyon kullanıcılarının en az yarısının doğrulamaya sahip olduğunu ve LinkedIn'deki iş görüntülemelerinin yarısının doğrulanmış profillerce gerçekleştirildiğini ifade etti.

LinkedIn, yeni doğrulama araçları sayesinde sahte reklamları ve ilanları tespit edip ortadan kaldırmaya başladı. Ayrıca, sahte hesapların ve dolandırıcılık için açılan profillerin büyük kısmının daha gönderi yayınlayamadan engellendiği belirtildi. Bu doğrulama süreci, kullanıcıların güvenliğini artırmak ve dolandırıcılık faaliyetlerini minimuma indirmek için önemli bir adım olarak görülüyor.

LinkedIn'de hem işverenler hem de iş arayanlar için kimlik doğrulama şu anda opsiyonel olarak sunuluyor. Ancak, doğrulama sürecinden geçen kullanıcıların iş ilanlarına erişimi ve güvenliği artıyor. Bu da iş arayan gençlerin daha güvenli ve doğru iş fırsatlarına ulaşmalarını sağlıyor.

Dolandırıcılık yöntemleri ve gençlerin korunması

Dolandırıcılar, özellikle iş vaadiyle gençleri çeşitli satın almalara yönlendirerek para koparmaya çalışıyor. Sahte iş ilanları açan bu kişiler, gençleri "eğitim almak" veya "üyelik gerçekleştirmek" gibi bahanelerle kandırıyor. Bu yöntemle, gençlerin paralarını alıp onları hayal kırıklığına uğratıyorlar. LinkedIn, bu tür dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele etmek için kullanıcılarını sürekli bilgilendiriyor ve çeşitli güvenlik önlemleri alıyor.

LinkedIn’in dolandırıcılık girişimleriyle mücadelesi, sadece doğrulama sistemleriyle sınırlı kalmıyor. Platform, kullanıcılarını sürekli olarak bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla çeşitli eğitimler ve rehberlik hizmetleri sunuyor. Bu sayede, kullanıcıların sahte ilanları ve dolandırıcılık girişimlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde tespit etmeleri amaçlanıyor.