Logitech G'den devrim niteliğinde yenilik! Kablosuz oyuncu faresi tanıtıldı

Logitech yeni oyuncu faresi Logitech G309 LightSpeed'i tanıttı. Peki, Logitech G309 LightSpeed'in özellikleri neler? Detaylar haberimizde...

Logitech G, çift kablosuz bağlantı özelliği, hassas izleme sensörü ve güvenilir performansıyla dikkat çeken G309 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse'unu tanıttı. Bu yeni ürün, özellikle performans, konfor ve güvenilirlik arayan oyuncular için tasarlandı.

Logitech G309 LIGHTSPEED'in öne çıkan özellikleri neler?

Hassasiyet ve performans

G309 LIGHTSPEED, Logitech G'nin HERO 25K sensörü ile donatılmıştır. Bu sensör, 400 IPS hızına ve 25.600 DPI hassasiyetine kadar destek sağlar. Ayrıca, hareket ivmesi veya yumuşatma gibi özellikleri olmadan doğrudan ve hızlı tepki verir, böylece oyuncuların her hareketi ekranda anında yansır.

Hafif ve ergonomik tasarım

G309 LIGHTSPEED, kompakt ve hafif bir tasarıma sahiptir. Alkalin AA pil ile yalnızca 86 gram ağırlığında olan bu model, Logitech'in POWERPLAY kablosuz şarj sistemi ile kullanıldığında AA pil olmadan sadece 68 gram ağırlığındadır. Tek bir AA pil ile 300 saate kadar oyun süresi sunabilen bu mouse, uzun oyun seanslarında bile performanstan ödün vermez.