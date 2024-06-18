Logitech Keys-To-Go 2 tanıtıldı! İnceliği ve yenilikçi tasarımıyla göz dolduruyor

Logitech Keys-To-Go 2 tanıtıldı. Peki, hangi özellikleri sunuyor?

ABD merkezli teknoloji devi Logitech, ince ve taşınabilir klavyeleriyle tanınan Keys-To-Go serisinin yeni üyesi Keys-To-Go 2'yi tanıttı. Bu ayın sonunda satışa sunulacak olan klavye, şimdiden kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. İşte Logitech Keys-To-Go 2'nin sunduğu özellikler ve fiyatı...

Logitech Keys-To-Go 2'nin özellikleri

Logitech, 2014 yılında tabletlere yönelik ilk Keys-To-Go klavyesini piyasaya sürmüştü. Bu klavye, sadece 6,1 mm kalınlığıyla taşınabilirlik ve şıklık konusunda büyük beğeni topladı. 2022 yılına kadar çeşitli güncellemelerle geliştirilen Keys-To-Go, şimdi daha da inceltilmiş haliyle karşımıza çıkıyor. Yeni model Keys-To-Go 2, kapalıyken en ince noktası 4,57 mm ve en kalın noktası ise 8,77 mm olan ultra ince bir tasarıma sahip.

Logitech Keys-To-Go 2, çevreye duyarlı bir yaklaşımla üretildi. Klavyenin yüzde 36'sı geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış olup, bu sayede hem doğa dostu hem de dayanıklı bir ürün sunuyor. Bu klavye, taşınabilirlik ve çevre bilincini bir araya getirerek kullanıcılarına sürdürülebilir bir seçenek sunuyor.

Güçlü ve uzun ömürlü pil

Keys-To-Go 2, madeni para büyüklüğündeki pillerle çalışıyor ve bu pillerin 36 aya kadar dayanacağı iddia ediliyor. Bu uzun pil ömrü, klavyenin kullanıcıları için büyük bir avantaj sağlıyor. Uzun pil ömrü, sık sık şarj etme derdini ortadan kaldırarak kesintisiz bir kullanım sunuyor.

Kullanıcı dostu özellikler

Logitech Keys-To-Go 2, kullanıcılarına birden fazla cihaz arasında kolayca geçiş yapabilme imkanı sunan Easy-Switch tuşlarını destekliyor. Ayrıca, klavye Windows ve macOS işletim sistemlerinde özelleştirilebilir özellikler için Logi Options+ uygulamasıyla uyumlu olarak çalışıyor. Bu özellikler, klavyeyi kişisel ihtiyaçlara göre ayarlamayı kolaylaştırıyor.

Renk seçenekleri ve fiyat

Yeni model, Lila, Soluk Gri ve Grafit olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Bu geniş renk yelpazesi, kullanıcılara kendi tarzlarını yansıtan bir klavye seçme imkanı sunuyor. Logitech Keys-To-Go 2, 79,99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu fiyat, klavyenin sunduğu özellikler ve taşınabilirlik göz önünde bulundurulduğunda oldukça rekabetçi görünüyor.