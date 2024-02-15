Mark Zuckerberg, Apple Vision Pro'yu test etti! Bakın tepkisi ne oldu?

Meta CEO'su Mark Zuckerberg Apple Vision Pro'yu test etti. Peki, tepkisi ne oldu? Detaylar, haberimizde...

Apple Vision Pro, Şubat ayının başlarında piyasaya sürüldü ve eleştirmenler, genel olarak Apple'ın karma gerçeklik başlığı alanına girişi konusunda olumlu yorumlar yaptı. Ancak Vision Pro'nun şu anda en büyük rakibi Meta Quest 3 gibi gözüküyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Apple Vision Pro hakkında kendi incelemesini sunmaya karar verdi ve fikirlerinin çok olumlu olmadığını ifade etti.

"BENCE QUEST EN İYİ ÜRÜN, NOKTA"

Zuckerberg, yaptığı paylaşımda, Vision Pro'yu aldığında ve onu Meta Quest 3 ile karşılaştırdığında ürününün daha iyi bir değere sahip olacağını düşündüğünü, çünkü Vision Pro'nun fiyatının Meta'nın başlığının 499 dolarlık fiyatına kıyasla 3.499 dolar olduğunu belirtti. Ancak Zuckerberg, Vision Pro'yu denedikten sonra "Bence Quest en iyi ürün, nokta" dedi.

Rakip ürünün CEO'su olarak Zuckerberg'in bu tür açıklamalar yapmasının beklenildiği söylenebilir. Ancak Vision Pro'yu Meta Quest 3 ile karşılaştırırken bazı geçerli noktalara dikkat çekiyor. Bunların ilki, Vision Pro'nun yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olması, ancak Meta Quest 3'ün daha geniş bir görüş alanına sahip olmasıdır. Ayrıca Zuckerberg, Meta Quest 3'ün Vision Pro'dan 120 gram daha hafif olduğunu ve kafaya yerleştirilmesinin daha rahat olduğunu düşünüyor.

Zuckerberg, Meta Quest 3'ün bu tür başlık sahiplerinin kullanımı için "pek çok şey için daha iyi" olduğuna inanıyor ve ayrıca Meta Quest 3'ün Xbox oyunlarını oynamayı desteklediğini belirtiyor. Meta Quest 2, 3 ve Pro modelleri, Vision Pro'nun piyasaya sürülmesinden birkaç ay önce, Aralık ayında Xbox Game Pass Ultimate aracılığıyla Xbox Cloud Gaming desteğine kavuştu.