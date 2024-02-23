Mark Zuckerberg, AR gözlüklerini çok yakında beyin sinyalleriyle çalıştıracak

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, akıllı gözlükleri beyin sinyalleri ile kontrol etmeye çok yakın olduklarını iddia etti. Üstelik bunun için beynimize bir çip takılmasına da gerek kalmayacak.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e göre, Meta, beyin sinyalleriyle kontrol edilebilen bir cihazı satmaya çok yaklaşmış durumda. Zuckerberg, yapay zekanın etkileyici kullanım alanlarına örnekler verirken, Meta'nın ürettiği ürünleri övmeye devam ediyor.

RAY-BAN META AKILLI GÖZLÜKLERİNİ TANITTI

Son zamanlarda Zuckerberg, Instagram ofisinde Meta Quest 3'ün Apple Vision Pro'dan neden daha iyi olduğunu açıklamak için bulundu. Burada, yapay zeka ve gözlük üzerindeki kameraları kullanarak gördüklerinizle ilgili soruları yanıtlamak için Ray-Ban Meta Akıllı Gözlüklerini tanıttı. Daha sonra, bileklik şeklindeki nöral arayüzünü anlattı, bu da üzerinde çalıştıkları en çılgın projelerden biri olarak nitelendirildi.

Zuckerberg, Elon Musk'ın Neuralink'i ile dalga geçmek için bir dakika ayırdı ve bu teknoloji ile implante edilen ilk insan deneklerin aksine, teknolojinin olgunlaşmasını bekleyerek beynine çip yerleştirmek istemediğini belirtti. Meta'nın, "beyin okuma" işlevini beyne çip yerleştirmeden, bileğe takılan akıllı bir bilezik aracılığıyla gerçekleştirmeyi hedeflediği görünüyor. Bu sayede insanlar, düşünce yoluyla iletişim kurabilecek ve Meta'nın gözlüğünü kontrol etmek, komutlar vermek mümkün olacak. Bu teknoloji, korkutucu ve pahalı beyin ameliyatlarına gerek kalmadan, insanların iletişim ve etkileşim kurmasını sağlayacak.