Mark Zuckerberg, Meta Quest 3'ün Apple Vision Pro'dan daha iyi olduğunu söyledi

Mark Zuckerberg, Meta Quest 3'ün, Apple Vision Pro'dan çok daha iyi özelliklere sahip olduğunu iddia etti.

Yıllar süren söylentilerin ardından Apple nihayet AR/VR kulaklık pazarına Vision Pro ile katıldı. Süper gelişmiş donanımı ve 3.499 dolarlık fiyat etiketi nedeniyle hemen dikkatleri üzerine çekti. Apple Vision Pro hakkında pek çok inceleme gördük, ancak şimdi Meta CEO'su Mark Zuckerberg ürün hakkındaki düşüncelerini paylaşmaya karar verdi ve Meta Quest 3'ün "çoğu şey için" Apple Vision Pro'dan daha iyi olduğunu savunuyor.

Meta Quest 3, Apple Vision Pro'dan daha iyiymiş

Mark Zuckerberg Meta'nın kulaklığının Vision Pro'dan daha iyi olduğunu söylüyor

Kişisel Instagram profilinde paylaştığı üç dakikalık bir videoda Zuckerberg, son birkaç gündür Apple Vision Pro'yu test ettiğini söyledi. Yöneticiye göre, Vision Pro etkileyici bir donanıma sahip olsa da, Meta Quest 3'ün çok daha uygun bir fiyata hemen hemen aynı şeyleri yapabileceğine inanıyor.

Zuckerberg, "Quest'in bu fiyat farkıyla insanların bu kulaklıkları kullandığı şeylerin büyük çoğunluğu için çok daha iyi olması beni oldukça şaşırttı. Gelecek henüz yazılmadı. [...] Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu icat etmektir" dedi.

Meta'nın CEO'su şirketlerin birçok nedenden dolayı farklı tasarım kararları aldıklarını savunuyor, ancak Quest 3'ün Vision Pro'dan daha rahat kullanıldığına inanıyor. Zuckerberg kendi ürününün sadece daha hafif olmadığını, aynı zamanda daha geniş bir görüş alanına sahip olduğunu ve dahili bataryası sayesinde kablosuz olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Vision Pro'nun yüksek çözünürlüklü ekranı ve göz izleme sensörlerinin "çok güzel" olduğunu, ancak bunun cihazın ergonomisi ve konforu için bir ödün olarak geldiğini kabul ediyor gibi görünüyor. Zuckerberg videoda Meta'nın gelecekteki Quest ürünlerine göz izleme sensörleri getireceğini de söylüyor.

Vision Pro'nun yönetici tarafından eleştirilen bir diğer yönü de App Store. Daha spesifik olarak Zuckerberg, Vision Pro donanımından yararlanan çok fazla uygulama bulunmadığını, Meta Quest'in ise halihazırda "çok daha derin" bir sürükleyici içerik ve oyun kütüphanesine sahip olduğunu belirtiyor.

Zuckerberg'in Meta Quest'ten yana tavır alması kesinlikle sürpriz değil, ancak onun gibi bir yöneticinin Vision Pro hakkındaki görüşlerini bir sosyal ağda kamuya açık bir şekilde paylaştığını görmek yine de ilginç. Unutulmaması gereken bir nokta da Apple Vision Pro'nun fiyatının 3.499 dolar, Meta Quest 3'ün fiyatının ise 499 dolar olduğudur.