Mart 2024'te en çok kullanılan web tarayıcıları! En çok hangi tarayıcı kullanılıyor?

Statcounter'ın Mart 2024 raporu yayımlandı. Rapora göre, mart ayında en çok tarayıcı kullanıldı? İşte, detaylar...

Statcounter'ın Mart 2024 raporu, masaüstü ve mobil tarayıcı pazarında yaşanan önemli değişimlere ışık tutuyor. Özellikle, Microsoft Edge'in durumu dikkat çekerken, Google Chrome'un liderliğini koruduğu görülüyor.

En çok kullanılan tarayıcı hangisi?

Microsoft Edge'in yaşadığı zorluklar arasında, yeni kullanıcılar bulma konusundaki sıkıntılar öne çıkıyor. Rapora göre, Edge, Mart ayında %12,71 kullanım oranıyla %0,05 puanlık bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, tarayıcının Chrome karşısında hala rekabet edebilme güçlüğünü gösteriyor.

Microsoft Edge'in büyüme potansiyelindeki zorluklar, şirketin Avrupa'da DMA uyumlu hale getirme çalışmalarıyla da ilişkilendiriliyor. Örneğin, Edge artık üçüncü taraf uygulamaları kullanmadan kaldırılabiliyor, bu da tarayıcının güvenliğini artırıyor.

Ancak, Microsoft'un Edge için geliştirdiği yeni özellikler, kullanıcıları çekme konusunda umut verici. Özellikle, bellek tüketimini sınırlama özelliği, bilinçli kullanıcılar için çekici bir özellik olabilir.

Google Chrome ise liderliğini sürdürüyor ve Mart ayında %65,77 kullanım oranıyla pazar payını artırmayı başarıyor. Tarayıcının ARM dostu olmasıyla birlikte, gelecekte çıkacak olan Snapdragon X Elite platformu tarafından desteklenen bilgisayarlarla uyumlu olması, Chrome'un rekabet gücünü artırıyor.

Masaüstü tarayıcı kullanım oranlarına göre sıralama şu şekilde:

Google Chrome - %65,77 (+0,39 puan) Microsoft Edge - %12,71 (-0,05 puan) Apple Safari - %8,63 (-0,08 puan) Mozilla Firefox - %6,61 (-0,64 puan) Opera - %3,15 (+0,1 puan)

Mobil tarayıcı pazarında ise dağılım şu şekilde: