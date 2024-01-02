Masimo CEO'su, Apple Watch'u yasaklatmak için 100 milyon dolar harcamış

Apple ile Masimo arasındaki yasak kavga, Apple Watch saatlerinin satışlarının durmasına yol açmıştı. Masimo CEO'su bu süreçte ne kadar harcama yaptıklarını açıkladı.

Apple Watch'ta kullanılan sağlık sensörleri nedeniyle Apple, sağlık teknolojileri firması Masimo ile karşı karşıya gelmiş ve bu durum Apple Watch satışlarının bir süreliğine durmasına yol açmıştı. Masimo CEO'su Joe Kiani, The Wall Street Journal'e verdiği röportajda yaşanan yasal süreci değerlendirdi.

Apple Watch'a karşı dava açtı

Joe Kiani, "Kimse onlara karşı durmuyor. Bunu ben değiştirebilirsem, Apple'ı daha iyi yönde değiştirebilir" diyerek Apple'a karşı çıkma kararını savundu. Kiani, Ocak 2020'de başlayan dava sürecinde 100 milyon dolar harcadıklarını açıklarken, şirketin 2022 yılındaki kârının 144 milyon dolar olduğunu belirtti. CEO, dava sürecini başlatmadan önce arkadaşlarının ve Masimo çalışanlarının kendisini risklere karşı uyardığını ve "İnsanlara bana deli olduğumu ve Apple'ın karşısına çıkamayacağımı, (Apple'ın) sonsuz kaynakları olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.

Masimo daha önce benzer davaları kazanmış bir firma olarak biliniyor. 2006'da Nellcor'a karşı açtığı davayı yedi yılın sonunda kazanarak 800 milyon dolar tazminat elde etmişlerdi. 2016'da ise Royal Philips ile 300 milyon dolara anlaşmışlardı.

Masimo, Apple'ın henüz "anlaşma için ciddi bir tartışmaya oturmadığını" belirtirken, daha önce de anlaşmaya hazır olduklarını ifade etti. Kiani, "ama tango yapmak için iki kişi gerekir." diyerek Apple'ın yaklaşımını dile getirdi.

Kiani, sözlerini "Bunu yapmam gerektiğini hissediyorum. Dünyanın en güçlü şirketini kötü davranmaya devam etmekten kurtarabilirsem, bunun dünya üzerinde yaptığım her şeyden daha fazla etkisi olacaktır." şeklinde tamamladı.