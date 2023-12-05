Mastercard, yapay zekâ destekli asistanını açıkladı

Mastercard, yapay zekâ destekli asistanını açıkladı
Kredi kartı altyapısı ile bildiğimiz Mastercard, Shopping Muse isimli yapay zeka destekli alışveriş asistanını tanıttı. Tüketim çılgınlığı bakalım nereye doğru gidecek!

Dynamic Yield, Mastercard tarafından Nisan 2022'de satın alındı ve bu satın alma sonrasında Mastercard, kişiselleştirilmiş alışveriş tavsiyeleri sunan bir yapay zekâ aracı olan "Shopping Muse"u geliştirdi. Bu yeni yapay zekâ aracı, müşterilere kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunmak amacıyla tasarlandı.

Yapay zeka destekli yeni alışveriş asistanı

Kullanıcılar, günlük konuşma diliyle yaptıkları aramalarla isteklerine özel seçilmiş ürün tavsiyeleri alabilecek.

Shopping Muse, kullanıcının alışveriş geçmişi, sorduğu sorular ve gerçekleştirilen sohbet içeriği gibi çeşitli verilere dayanarak kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunacak.

Algoritmalar, perakendecilerin ürün kataloglarındaki bilgileri ve müşterinin site içindeki davranışlarını değerlendirecek.

Mastercard, bu yapay zekâ aracının sadece moda alanında değil, gelecekte market ya da mobilya alışverişinde de kullanılabileceğini belirtiyor.

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