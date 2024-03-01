Matematik sorularının artık çözümü var! İşte matematik sorusu çözen uygulama

Google, 2022'de satın aldığı matematik sorusu çözme uygulaması Photomath'in, uygulama mağazalarındaki sayfalarını güncelledi.

ABD merkezli teknoloji devi Google, 2022 yılında dikkat çeken bir hamleyle matematik sorularını çözmeye yarayan popüler uygulamalardan biri olan "Photomath"i satın aldı. Geliştirici firma, düzenleyici kurumların geçtiğimiz yıl onay vermesiyle birlikte resmen Google bünyesine katıldı. Ancak şimdi Google'dan, Photomath ile ilgili dikkat çeken bir hamle daha geldi.

GELİŞTİRİCİSİ GOOGLE OLARAK GÜNCELLENDİ

Photomath'in Google Play ve App Store'daki uygulamaları, geliştiricisi Google olarak güncellendi. Eğer bugün Photomath'i akıllı telefon veya tabletinize indirmek isterseniz, uygulamanın artık Google'a ait olduğunu göreceksiniz. Böylece Google, resmi olarak bir matematik sorusu çözme uygulamasına sahip oldu.

Photomath, geniş kapsamlı bir uygulama olarak biliniyor. Bu uygulama, fotoğrafını çektiğiniz bir matematik sorusunun detaylı cevabını bulmanıza imkan tanıyor. Temel matematik, cebir, geometri, trigonometri ve istatistik gibi birçok kategoride hizmet veren uygulama, isteğe bağlı bir abonelik paketi olan "Photomath Plus" sunuyor. Bu paket, animasyonlu anlatımlar ve daha detaylı soru çözümleri gibi özellikler içeriyor.

Öte yandan, Google'ın matematik sorularına ilişkin çözüm hizmeti sunduğu da biliniyor. Bu bağlamda, Google Lens hizmeti matematik sorularını çözebiliyor. Bu durumda, Photomath ile Google Lens arasında bir çakışma yaşanabileceği düşünülüyor. Ancak Google, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. İlerleyen dönemlerde Photomath ile Google Lens'in muhtemelen entegre çalışması bekleniyor.