Maymunlar Cehennemi, Yeni Krallık ile geri dönüyor

Maymunlar Cehennemi serisi, hem hayranlarını hem de yeni başlayanları büyülemeyi hedefleyen "Maymunlar Cehennemi: New Kingdom" ile beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor. Filmin hayranları yeni filmle birlikte yeniden büyük heyecan yaşayacak.

Pierre Boulle'un 1963 tarihli "La Planète des singes" kitabının 1968 film uyarlaması olan "Maymunlar Cehennemi," eleştirel ve ekonomik başarı elde ederek bir dizi devam filmine ilham verdi. 1968'den 2001'e kadar altı film çekildikten sonra, şempanze Caesar'ın hikayesini anlatan bir seri duyuruldu. Serinin ilk filmi, "Rise of the Planet of the Apes," 2011'de yayınlandı ve "Dawn of the Planet of the Apes" ile "War for the Planet of the Apes" gibi devam filmleriyle genişledi.

2019'da Disney'in 20th Century Fox'u satın almasıyla birlikte, stüdyo Maymunlar Cehennemi filmlerine devam etme kararı aldı. Eylül 2022'de, serinin dördüncü bölümünün adının "Maymunlar Cehennemi: New Kingdom" olduğu duyuruldu. Bu film, serinin evreninde geçen ve Caesar'ın liderlik özelliklerinin zaman içinde kaybolduğu bir dönemde, genç maymun kahraman Noa'nın Caesar'ın mirası etrafında şekillenen dokunaklı bir hikayesini anlatacak.

Film, 2017'de çıkan son filminden tam 300 yıl sonrasında geçecek. Noa'nın, bir zalim maymun lideri imparatorluğu kurarken geçmişi sorgulaması ve hem maymunlar hem de insanlar için önemli kararlar alması gereken bir yolculuğa çıkması üzerine odaklanacak.

Maymunlar Cehennemi geliyor

Yönetmen Ball, "Maymunlar Cehennemi: New Kingdom"i serinin dördüncü bir filmi değil, kendi başına bir yapım olarak düşündüklerini belirtiyor. Filmin 22 Mayıs 2024'te vizyona gireceği açıklanmış durumda.