McDonalds, patates kızartmalarını üretken yapay zeka ile yapacak!

McDonalds, patates kızartmalarını üretken yapay zeka ile yapacak!
Fast food devi McDonald's, gelecek yıldan itibaren operasyonlarında Google'ın üretken yapay zekâsını kullanmaya başlayacağını söyledi.

McDonald's, Google ile 2024 yılından itibaren üretken yapay zeka (Yapay Zeka) iş birliği yapacaklarını duyurdu. Bu iş birliği kapsamında McDonald's binlerce mağazasında donanım ve yazılım geliştirmeleri gerçekleştirecek ve üretken yapay zeka kullanarak operasyonlarını optimize etmeyi amaçlayacak.

McDonald's yapay zekayı entegre edebilir

Açıklamaya göre, bu iş birliğinin bir sonucu olarak müşterilere "daha sıcak, daha taze yemek" sunulması hedefleniyor. McDonald's, yapay zeka destekli otomasyonun kiosk sistemleri ve arabadan sipariş sistemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılmasını düşünüyor. Google Cloud teknolojileri de donanım ve yazılım geliştirmelerine eşlik edecek.

McDonald's, açıklamalarında yapay zekanın insan çalışanların yerini alıp almayacağına dair net bir bilgi vermezken, teknolojinin mağaza çalışanları için iş süreçlerini basitleştireceğini ve müşterilere heyecan verici deneyimler sunacağını belirtti. Wendy's gibi diğer fast-food zincirleri de benzer teknolojik çözümleri test etmeye başlamıştı.

McDonald's ayrıca, konuşmalı sistemleri ile kiosk sistemlerini entegre etme çalışmalarını sürdürerek restoran operasyonlarını daha bilgi içerikli ve otomasyonlu hale getirme hedefinde.

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