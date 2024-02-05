Meta CEO'su, Mark Zuckerberg'ın tehlikeli yaşamı! Yakında ölebilir

Meta, CEO'su Mark Zuckerberg'in aksiyon sevdasının tehlikeli olabileceğini ve bu sevdası nedeniyle bir gün ölebileceğini söyledi. Yapılan açıklamada, "Bay Zuckerberg ve yönetimin diğer bazı üyeleri, dövüş sporları, ekstrem sporlar ve eğlence amaçlı havacılık gibi ciddi yaralanma ve ölüm riski taşıyan çeşitli yüksek riskli faaliyetlere katılıyorlar" ifadesi yer aldı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ın Tehlikeli Yaşam Tarzı Şirketi Endişelendiriyor

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, genel olarak yumuşak huylu bir lider olarak bilinse de, şirketin son yıllık raporu, Zuckerberg'in hayatının tehlikeli ve yüksek riskli aktivitelerle dolu olduğunu ortaya koyuyor. Raporda, Zuckerberg'in dövüş sporları, ekstrem sporlar ve eğlence amaçlı havacılık gibi ciddi yaralanma ve ölüm riski taşıyan faaliyetlere katıldığı belirtiliyor.

"ÖLÜM RİSKİ TAŞIYAN ÇEŞİTLİ YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLERE KATILIYORLAR"

Meta'nın 10-K raporunda yapılan açıklamada, "Bay Zuckerberg ve yönetimin diğer bazı üyeleri, dövüş sporları, ekstrem sporlar ve eğlence amaçlı havacılık gibi ciddi yaralanma ve ölüm riski taşıyan çeşitli yüksek riskli faaliyetlere katılıyorlar" ifadesi yer aldı. Rapor, Zuckerberg'in bu aktiviteler nedeniyle ölebileceği ve bu durumun şirket operasyonları üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Zuckerberg'in UFC orta sıklet şampiyonu Israel Adesanya ve podcast sunucusu Lex Fridman ile dövüş sporlarına olan ilgisine vurgu yapılıyor. Ancak bu uyarı, genellikle düşük riskli olarak kabul edilen karma dövüş sanatlarından kaynaklanan ölüm vakalarının son derece nadir olduğu bir bağlamda dikkat çekiyor.

Mark Zuckerberg'ın kişisel yaşam tarzının şirketin geleceği üzerinde potansiyel bir etkisi olabileceği belirtilse de, bu durum Meta'nın hisse değerlerine olumlu bir etki yapmış gibi görünüyor. Meta'nın hisse değerleri, Zuckerberg'in tehlikeli yaşam tarzına dair uyarının ardından Cuma günü önemli bir artış kaydederek tek günlük en büyük değer artışını yaşadı. Şirketin piyasa değeri, bu gün içinde 200 milyar dolar artarak dikkat çekici bir yükseliş sergiledi.