Meta, sanal gerçeklik dünyasında yeni bir oyuncu!

Meta, sanal gerçeklik dünyasında yeni bir oyuncu!
Meta'nın yeni VR başlığının resmi adı sızdırıldı.

Sanal gerçeklik teknolojisi, kullanıcıları farklı dünyalara taşıyan heyecan verici bir alan. Meta'nın son hamlesi, Quest 3S adını taşıyan bir cihazla bu dünyaya yeni bir soluk getiriyor.

Quest 3S nedir?

Quest 3S, Alo Moves XR uygulaması listesinde Quest 3, Quest, Pro ve Quest 2 ile birlikte yer alıyor. Aynı zamanda Miracle Pool ve Rival Stars Horse Racing: VR Edition gibi yakında çıkacak oyunlar da Quest 3S'i desteklenen cihazlar listesine ekliyor.

Ancak Quest 3S hakkında hala pek çok bilinmeyen detay var. Şirket, Ekim 2023'te piyasaya sürdüğü Quest 3 başlığının daha uygun fiyatlı bir sürümü olabileceğini düşünüyor.

Çelişkili raporlar

Mart ayında @ZGFTECH tarafından paylaşılan sızdırılmış bir görüntü, daha ucuz bir Quest 3 olabilecek bir cihazı gösteriyordu. Bu cihazın geçiş kamerası olmadığına dikkat çekiliyordu.
Ancak daha yeni bir sızıntı, cihazın iki adet 4MP RGB geçiş kamerasına sahip olduğunu öneriyor. Bu, çelişkili bir rapor olarak karşımıza çıkıyor.

Quest 3S, sanal gerçeklik meraklıları için heyecan verici bir seçenek olabilir. Detaylar netleştikçe, bu yeni cihazın neler sunacağını görmek için sabırsızlanıyoruz!

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