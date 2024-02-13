Meta, trend olan konular özelliğini test ediyor

Meta, Threads kullanıcılarının platformda ne tür konuşmaların trend olduğunu görmelerine olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ediyor.

Meta, Threads kullanıcılarının platformda ne tür konuşmaların trend olduğunu görmelerini sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor. Mark Zuckerberg'in, Threads'te paylaştığı bir gönderiye göre, uygulama ABD'de "bugünün en önemli konularını" test etmeye başladı.

META, TREND OLAN KONULAR ÖZELLİĞİNİ TEST EDİYOR

Meta'ya göre, bu özellik "başkalarının tartıştığı güncel konuları" ortaya çıkaracak ve aramada ve uygulamanın sizin için akıştaki gönderilerin arasına serpiştirilmiş olarak görünecek. Instagram başkanı Adam Mosseri, belirli trendlerin yapay zeka sistemleri tarafından insanların şu anda Threads'te nelerle ilgilendiğine göre belirleneceğini söyledi.

İlginç bir şekilde Threads, siyaset ve seçimlerle ilgili trendleri de ortaya çıkaracak. Şirket geçen hafta yaptığı açıklamada, kullanıcılar tercih etmediği sürece önerilerinde artık siyasi içerik önermeyeceğini söyledi. Ancak Meta, bu kısıtlamanın trend özelliği için geçerli olmayacağını doğruladı. Meta sözcüsü Engadget'a, "Siyasi konuları yalnızca topluluk kurallarımızı ya da diğer geçerli bütünlük politikalarımızı ihlal etmeleri halinde kaldıracağız" dedi.

Trendlerin eklenmesi, hizmeti gerçek zamanlı bilgi ve güncellemeler için bir kaynak olarak daha kullanışlı hale getirmeyi uman birçok Threads kullanıcısı için uzun süredir talep edilen bir güncellemeydi. Bu özellik daha önce uygulamanın bir çalışan versiyonunda görülmüştü, ancak Mosseri'nin, siyaset ve sert haberler hakkındaki konuşmaları teşvik etmekten kaçınma arzusu göz önüne alındığında Meta'nın bunu daha geniş bir şekilde kullanıma sunup sunmayacağı belli değildi.

Her ne kadar ortaya çıkanların çoğunu yapay zeka belirleyecek olsa da, Meta'nın, en önemli konu olarak görünenlerin bir miktar küratörlüğünü yapmayı planladığı anlaşılıyor. Meta sözcüsü, içerik uzmanlarından oluşan bir ekibin, konuların topluluk kurallarımızı veya diğer geçerli bütünlük kurallarını ihlal etmemesini ve konuların tekrarlayıcı, saçma veya yanıltıcı olmamasını sağlayacağını söyledi.

Kaynak: Engadget