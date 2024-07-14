Meta, Trump'ın sosyal medya kısıtlamalarını kaldırdı

Meta, ABD Başkan Adayının Facebook ve Instagram'daki hesap kısıtlamalarını kaldırdı.

Eski ABD Başkanı ve 2024 ABD Başkan Adayı Donald Trump, sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'ta kısıtlanmıştı. Ancak, Meta, ABD'deki 2024 seçimleri yaklaşırken bu kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

Şirket, bu kararı "Oy verenlerin başkan adaylarını net olarak dinleyebilmesi için" aldığını belirtti.

Siyasi ifadeye izin vermeliyiz

Meta, Trump'ın sosyal medya platformlarından yasaklanmasının ardından kısıtlı bir şekilde geri dönmesine izin vermişti. Şirket, konuyla ilgili blogunda yaptığı paylaşımda, "Siyasi ifadeye izin verme sorumluluğumuzu değerlendirirken, Amerikan halkının başkan adaylarını aynı temelde duyabilmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Meta'nın açıklamasında, "ABD'deki tüm başkanlık adayları, nefret söylemi ve şiddet kışkırtmasını önlemeye yönelik politikalar da dahil olmak üzere, tüm Facebook ve Instagram kullanıcılarıyla aynı topluluk standartlarına tabidir" denildi.

Bu açıklamanın ardından Trump, platformlara döner dönmez kampanya bilgileri, Demokrat aday Joe Biden'a yönelik eleştiriler ve çeşitli mizahi içerikler paylaşmaya başladı.

Trump'ın Meta'nın sosyal ağlarına geri dönmesi, bazı çevrelerde endişe yarattı. Eleştirmenler, Trump'ın dönüşüyle birlikte yanlış bilgilendirme ve şiddet kışkırtmasının artabileceğini savundu. Biden'ın kampanya ekibi de Meta'nın kararını sert bir şekilde eleştirdi. Yapılan açıklamada, bu karar "açgözlü, sorumsuz bir karar" olarak nitelendirilirken, "güvenliğe ve demokrasiye doğrudan bir saldırı teşkil ettiği" belirtildi.