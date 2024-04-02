Meta ve Netflix arasındaki veri anlaşması mahkemede: Netflix, Facebook özel mesajları okudu

Teknoloji devleri Meta ve Netflix arasındaki mahkeme süreci, iki şirketin kullanıcı verileri üzerinde yürüttüğü anlaşma ile ilgili dikkat çekici ayrıntıları ortaya koyuyor. Netflix'in Facebook kullanıcılarının özel mesajlarını okuduğu ve karşılığında veri paylaştığı iddiaları, önemli bir hukuki mücadeleyi başlattı.

Facebook'un sahibi olduğu Meta şirketi ile yayıncılık devi Netflix, mahkeme karşısında yeniden kendilerini buldu. İki firmanın anlaşması gereği, Netflix'in Facebook kullanıcılarının özel mesajlarını okuduğu ve karşılığında Facebook ile veri paylaştığı iddia edildi.

Facebook ve Netflix arasındaki bağlantı ne?

ABD vatandaşları Maxiillian Klein ve Sarah Grabert tarafından açılan davada, Facebook ile Netflix arasında özel bir ilişkinin olduğu ve sosyal medya devinin yayıncılık şirketine kullanıcı verilerine erişim hakkı tanıdığı iddia edildi. Ayrıca, Facebook'un reklam hedefleme ve derecelendirme modellerini aşırı geliştiren özel bir partnerlik ilişkisi olduğu belirtildi.

İddiaların odağında, Netflix'in kurucularından Reed Hastings'in bulunduğu belirtiliyor. Hastings'in Facebook'un yönetim kurulunda bir koltuğa sahip olduğu ve iki firmanın geliştirdiği Inbox API ile Facebook kullanıcılarının mesaj kutularının Netflix'e açıldığı iddia ediliyor.

Netflix, bu bilgileri kullanarak daha kişiselleştirilmiş içerikler sunarken, karşılığında her 14 günde bir Facebook'a kullanıcılarının platformla olan etkileşimlerine dair verileri paylaştığı belirtiliyor.

Bu dava, Meta ve Netflix'e ceza verilmesinin şaşırtıcı olmayabileceği ifade ediliyor. Teknoloji devlerinin, bu tür cezalara alıştığı ve yasal mercilerle anlaşma yoluna gittiği vurgulanıyor. Örneğin, Meta'nın 2022 yılında İrlanda'ya 265 milyon euro veri sızdırma cezası ödediği ve aynı yıl, Cambridge Analytica skandalı nedeniyle 725 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği hatırlatılıyor.