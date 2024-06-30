Meta'dan Instagram'a yapay zeka desteği: Sohbet robotları geliyor

Meta, ABD'de bir test çalışması başlatıyor.

Meta, yapay zeka teknolojilerini sosyal medya platformlarına entegre etmeye yönelik önemli bir adım atarak, ABD'de Instagram için yeni bir test çalışması başlatıyor. Bu çalışma, Meta AI Studio aracılığıyla içerik oluşturucular tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotlarının Instagram'ın mesajlaşma özelliğine entegre edilmesini içeriyor. Ağustos ayına kadar genel kullanıma açılması planlanan bu yenilik, kullanıcıların sevdikleri içerik üreticilerine ait avatarlarla etkileşim kurmalarını sağlayacak.

Yapay zeka sohbet robotları test ediliyor

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, bu yeni girişimi duyurarak ABD'deki erken testlerin başladığını açıkladı. Zuckerberg, "Yapay zeka stüdyomuzun ABD'deki erken testini başlatıyoruz, böylece önümüzdeki haftalarda Instagram'da en sevdiğiniz içerik oluşturucuların yapay zekalarını ve ilgi alanına dayalı yapay zekaları görmeye başlayabilirsiniz. Bunlar şimdilik mesajlaşmada görünecek ve açıkça yapay zeka olarak etiketlenecek" dedi.

Meta'nın bu hamlesinin arkasındaki ana amaç, içerik oluşturucuların ve küçük işletmelerin toplulukları ve müşterileriyle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmalarını sağlamak. Zuckerberg, her içerik oluşturucunun ve platformdaki her küçük işletmenin, topluluklarıyla ve müşterileriyle etkileşime girmelerine yardımcı olmak için kendileri için bir yapay zeka oluşturmalarını sağlayacaklarını belirtti.

İlk Adımlar ve İşbirlikleri

Sohbet robotlarının ilk sürümünü kullanıma sunmak için Meta, popüler hesap Wasted ve teknoloji yaratıcısı Don Allen Stevens ile işbirliği yaptı. Zuckerberg, bu işbirliği hakkında, "Bu işe girerken, bunun için en ilgi çekici, eğlenceli ve güven inşa edici formülün ne olacağını bildiğimizi sanmıyorum. Bu yüzden insanlara araçlar vermek istiyoruz, denemeleri ve sonunda ne işe yaradıklarını görebilmeleri için" dedi.

Meta, yapay zeka sohbet robotlarını geliştirmeye devam etmeyi ve bu özellikleri daha geniş kitlelere sunmayı planlıyor. ABD'de test edilecek bu özellik, ilk olarak yaklaşık 50 içerik üreticisi ve kullanıcıların küçük bir yüzdesine erişim sağlayacak. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından, yapay zeka özelliklerinin birkaç ay içinde daha fazla kullanıcıya sunulması hedefleniyor. Ağustos ayına kadar ise genel kullanıma açılması planlanıyor.