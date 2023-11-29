Meta'nın abonelik planı davalık oldu

NOYB savunuculuk grubu, Meta'nın geçtiğimiz ay duyurduğu abonelik planına karşı Avusturya Veri Koruma Kurumu'na resmi bir şikayette bulundu.

NOYB, Meta'nın abonelik modelinin, kullanıcıların gizliliği için ek bir ücret talep etmesinin AB veri koruma yasalarını ihlal ettiğini öne sürüyor. NOYB, kullanıcıların temel veri koruma haklarını kullanabilmeleri için yılda 250 Avro'ya varan bir "gizlilik ücreti" ödemelerini eleştiriyor ve bu durumu rızanın gerçek ve özgür irade olma prensiplerine aykırı buluyor.

Meta'nın abonelik seçeneği, Facebook ve Instagram kullanıcılarına reklamsız bir deneyim sunmayı amaçlıyor ve sadece Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'deki kullanıcılara yönelik. Ancak NOYB, Meta'nın bu bölgelerdeki kullanıcılardan gizlilik sağlamak adına bir ücret talep etmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyor.

Grup, abonelik ücretinin miktarını da eleştiriyor. 9.99 Avro (web) ve 12.99 Avro (iOS ve Android) olarak belirlenen fiyatlandırmayı kabul edilemez bulan NOYB, sektör verilerine dayanarak çoğu kullanıcının böyle bir "gizlilik ücreti" ödemeyi tercih etmediğini savunuyor.

Meta'nın sözcüsü ise abonelik fiyatlandırmasının Avrupa'daki benzer tekliflerle uyumlu olduğunu belirterek, kullanıcılara reklamsız bir deneyim sunmanın yanı sıra düzenleyicilerin gerekliliklerini karşılamayı amaçladıklarını savunuyor.

Şikayetin, Meta'nın Avrupa merkezinin İrlanda'da olması nedeniyle, İrlanda veri koruma gözlemcisine iletilmesi bekleniyor. Bu durum, Meta'nın Avrupa'daki veri koruma uygulamalarının yakından incelenmesine yol açabilir.