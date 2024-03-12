Meta’nın Ray-Ban akıllık gözlükleri, 'tur rehberi' olabilecek

Teknoloji devi Meta, Ray-Ban akıllı gözlüklerine eklediği yeni bir özellikle dikkat çekiyor. Yapay zeka destekli bu özellik, kullanıcılara tur rehberliği yapabilecek seviyede bir deneyim sunuyor. Ray-Ban akıllı gözlükleri, artık sadece giyilebilir cihazlar değil, aynı zamanda seyahat edenlere rehberlik edebilen bir araç haline geliyor.

Meta, teknoloji dünyasında yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Ray-Ban akıllı gözlüklerine eklenen yeni bir özellik, artık kullanıcılara tur rehberliği yapabilecek seviyede yapay zeka desteği sunuyor. Bu gelişme, gözlüklerin sadece bir giyilebilir cihazdan çok daha fazlası olabileceğini gösteriyor.

RAY-BAN AKILLI GÖZLÜKLER GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Ray-Ban akıllı gözlükleri, hafif yapısı ve çevreyle etkileşimi kısıtlamamasıyla dikkat çekiyor. Meta ise bu gözlükleri daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut beta sürümüne eklenen yeni özellik sayesinde, gözlükler artık yer işaretlerini tanımlayıp tarif edebiliyor. Bu özellik, gözlükleri bir tur rehberine dönüştürerek kullanıcıların daha fazla bilgiye erişimini sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl eklenen yapay zeka destekli görsel arama özelliklerinin ardından, Meta şimdi gözlüklerin çeşitli lokasyonlardaki önemli noktaları tanımlayıp gezginlere rehberlik edebileceğini duyurdu. Meta'nın CTO'su Andrew Bosworth, bu yeni özellikle ilgili olarak, Golden Gate Köprüsü'nün neden turuncu olduğu gibi birçok örnek soruyu paylaştı. CEO Mark Zuckerberg ise deneyimlerini paylaşarak, gözlüklerin çok modlu yapay zeka yeteneklerini ortaya koydu.

Ray-Ban akıllı gözlükleri, Bing Arama'dan en güncel veya istenilen bilgileri alarak kullanıcılarına sunuyor. Ancak şu an için gözlükler satışa sunulmuş değil, ancak bekleme listesine kayıt olarak erişim sağlanabiliyor. Gözlüklerde çalışan özellikler ve yazılım da beta sürümünde bulunuyor. Bu gelişme, giyilebilir teknolojinin sınırlarını genişleterek kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirecek gibi görünüyor.