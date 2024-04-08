Meta'nın savunması: WhatsApp ve Instagram satın alımları tekel oluşturmadı

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından Meta'ya yöneltilen antitröst davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Meta'nın mahkemeye sunduğu savunma, WhatsApp ve Instagram'ın satın alınmasının piyasada tekel oluşturmadığını savunarak dikkat çekti. Şirket, bu satın alımların, rekabetin devam etmesine ve tüketicilere fayda sağlamasına yönelik olduğunu belirtti.

ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) Meta'ya yönelik antitröst davası, WhatsApp ve Instagram'ın satın alınmasıyla ilgili yeni gelişmelerle sürüyor.

Satın alımlar piyasada tekel oluşturmuyor

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından Meta'ya yöneltilen antitröst davasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Meta mahkemeye sunduğu savunmada, WhatsApp ve Instagram'ın satın alınmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şirket, bu satın alımların piyasada tekel oluşturmadığını iddia etti.

Meta'nın savunmasına göre, WhatsApp ve Instagram'ın satın alınması, şirketin tekel oluşturmasına neden olmadı. Zira bu satın alımlara rağmen TikTok, Snapchat, X ve YouTube gibi birçok platformla rekabet devam ediyor. Ayrıca Meta, Instagram ve WhatsApp'ın satın alınmasının, tüketicilere fayda sağladığını savunuyor.

Şirket yetkilileri, Instagram ve WhatsApp'ın güvenlik seviyelerini artırmak için milyarlarca dolar harcadıklarını belirtiyorlar. Bu doğrultuda, platformların daha güvenli hale getirilmesi için "milyonlarca saat" harcandığı ifade ediliyor.

ABD'deki soruşturma, Meta'nın savunmasıyla yeni bir boyut kazanmış durumda. FTC şimdi, Meta'nın tekel oluşturduğunu kanıtlamak için kendi delillerini sunacak. Mahkeme, FTC'nin sunacağı delilleri inceledikten sonra konuyla ilgili bir karar verecek. Bu süreçte, Meta'nın WhatsApp ve Instagram'ı satın almanın sonuçlarını nasıl karşılayacağı da merak konusu olarak ön plana çıkıyor.