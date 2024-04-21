Meta'nın yapay zeka asistanı Meta AI, kullanıcılar arasında tartışma yaratıyor

Meta, yapay zeka alanındaki gelişmeleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son günlerde yaptığı önemli duyurularla şirket, yapay zeka asistanı Meta AI ve açık kaynaklı yapay zeka modeli Llama 3'ü tanıttı. Ancak, bu duyuruların ardından Meta AI'ın bazı kullanıcılar arasında tartışma yarattığı görüldü.

Meta, yapay zeka alanındaki etkinliklerini artırarak önemli duyurularla gündeme geliyor. Şirket, son günlerde yapay zeka alanında iki önemli duyuru yaptı. İlk olarak, açık kaynaklı yapay zeka modeli Llama 3'ü duyurdu. Diğer duyuru ise Meta uygulamalarından kullanılabilecek yapay zeka asistanı Meta AI oldu.

Tamamen devre dışı bırakılması mümkün değil

Meta, Meta AI'da Llama 3 modelini kullandığını açıkladı ve asistanın gelişmiş yetenekleriyle kullanıcılara sunulmaya başlandığını duyurdu. Ancak, asistanın bazı kullanıcılar arasında tepki topladığı görüldü. Özellikle, Manhattan Moms grubuna giren Meta AI'ın, kendisini bir çocuk sahibi olarak tanıtması ve sonrasında gerçeği açıklaması tartışmalara neden oldu.

Meta AI, etiketlendiğinde veya bir paylaşımda sorulan bir soruya bir saat içinde cevap verilmemesi durumunda gruba otomatik olarak dahil oluyor. Bu durum, bazı kullanıcılar arasında rahatsızlık yaratırken, grup yöneticileri tarafından bu özelliğin kapatılabileceği belirtildi. Ancak, genel olarak Meta AI'ın tamamen devre dışı bırakılmasının mümkün olmadığı ifade ediliyor.

Meta, kullanıcıların asistana geri bildirim verebileceklerini ve bu şekilde iyileştirmelerin sağlanabileceğini belirtiyor. Bu durum, Meta AI'ın kullanıcılar arasında daha olumlu bir algıya sahip olmasını hedefliyor.