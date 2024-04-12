Meta'nın yeni adımı: WhatsApp'a yapay zeka desteği!

Meta, WhatsApp ve Instagram'a yapay zekâ destekli sohbet botu getireceği haberiyle geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti. Meta AI olarak adlandırılan bu sanal asistan, ABD'deki küçük bir kullanıcı kitlesiyle test edildikten sonra şimdi daha geniş bir kullanıcı tabanına sunulmaya başlandı. WhatsApp kullanıcıları, Meta AI'ı denemeye başladılar ve bu yeni özelliğin kısa sürede küresel düzeyde kullanıma sunulabileceği tahmin ediliyor. Peki, Meta AI, WhatsApp üzerinde neler sunacak?

Geçtiğimiz yıl paylaştığımız bir haberde, Meta'nın WhatsApp ve Instagram'a yapay zekâ destekli sohbet botu getireceğinden bahsetmiştik. Şimdi, Meta AI olarak adlandırılan bu bot, ABD'deki küçük bir kullanıcı kitlesi ile test edilmeye başlandı.

Meta, şimdi de yeni sanal asistanını daha geniş bir WhatsApp kullanıcı kitlesiyle test etmeye başladı. Bazı ülkelerdeki şanslı WhatsApp kullanıcıları, Meta AI'ı denemeye başladılar. Bu durum, özelliğin yakın bir zamanda küresel çapta kullanılabilir hâle gelebileceğini gösteriyor. Peki, Meta AI, WhatsApp'ta hangi yeteneklere sahip olacak?

Meta AI, WhatsApp'ta hangi yeteneklere sahip olacak?

Meta AI, WhatsApp üzerinde yeni bir sohbet penceresi olarak karşımıza çıkacak. Kullanıcılar, buraya dokunarak yapay zekâya istedikleri bir soruyu yönlendirebilecekler. Meta AI'a, WhatsApp sohbet sayfasındaki arama bölümünden de erişilebilecek. Arama bölümüne dokunan kullanıcılar, hızlı önerilerle karşılaşacaklar.

WhatsApp'ın bu yeni özelliğinin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı henüz net değil. Ancak özelliğin geniş kapsamlı testlere başlaması, Meta AI'ın yakın gelecekte kullanıcılara sunulabileceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.