microLED ekranlı Apple Watch Ultra iptal edildi

microLED ekranlı Apple Watch Ultra modelinin iptal edildiği iddia edildi.

Apple'ın en üst seviye akıllı saatlerinden biri olarak planlanan "ultra" serisi için microLED ekranlı bir modelin geliştirildiği öne sürülmüştü. Ancak son haberlere göre, bu proje şimdilik askıya alındı. Bu gelişmeler, Apple'ın elektrikli otomobil projesini tamamen iptal etmesinin ardından geldi.

ÜRETİM MALİYETLERİNİ ARTIRACAK

Önceleri 2024 yılında piyasaya sürüleceği söylenen microLED ekranlı Apple Watch Ultra modeli için yeni iddialar ortaya atıldı. Ancak, Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple bu ekran teknolojisine sahip bir cihazın hem fark yaratmayacağına inanıyor hem de üretim maliyetlerini artıracağını düşünüyor.

Diğer yandan, iPhone'lar için yeni nesil microLED teknolojisinin kullanılması planlanıyor. MicroLED teknolojisi, temelde OLED'e benzese de gallium nitride içerir ve OLED teknolojisinden farklılık gösterir. Her piksel kendini aydınlatabilir ve ek arka ışığa ihtiyaç duymaz, bu da daha yüksek enerji verimliliği sağlar. Hatta söylendiğine göre, microLED teknolojisinin OLED'e kıyasla enerji tüketimi %50'den azdır.