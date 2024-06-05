Micron Teknoloji, yeni grafik belleği GDDR7'yi tanıttı! Sektörde çığır açacak

Micron Technology, grafik belleği sektöründe çığır açacak bir adım atmaya hazırlanıyor. Bugün yaptığı duyuru ile sektörün en yüksek yoğunluğa sahip grafik belleği olan GDDR7'yi tanıttı.

Micron Technology, sektörün en yüksek yoğunluğa sahip grafik belleği olan GDDR7'yi tanıttı. Yeni bellek, 1-beta DRAM teknolojisini kullanarak ve benzersiz bir mimariyle donatılarak 32Gbps yüksek performans sunuyor. Bu, bir önceki nesile göre %60 daha yüksek bant genişliği anlamına geliyor.

Güvenilirlik, uyumluluk ve kullanım kolaylığı açısından da önemli gelişmeler sunuyor

Yeni belleğin dört bağımsız kanalı bulunuyor, bu da iş yükünü optimize ederek daha hızlı tepki sürelerine, akıcı oyun deneyimine ve daha kısa işlem sürelerine olanak tanıyor. Ayrıca, %50 daha yüksek enerji verimliliği ve %70 daha az enerji tüketimi ile uyku modunda dahi etkileyici bir performans sergiliyor. Güvenilirlik, uyumluluk ve kullanım kolaylığı açısından da önemli gelişmeler sunuyor.

Micron GDDR7 bellek, %33'e varan performans artışı sağlayarak, yapay zekâ araçlarının tepki sürelerini %20'ye kadar azaltıyor. Bu, özellikle yapay zekâ alanında çalışanlar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Micron, yeni bellek ile üretilen grafik kartlarının mevcut GDDR6 ve GDDR6X belleklerle kıyaslandığında, 1080p, 1440p ve 4K çözünürlüklerinde ışın izleme ve rasterizasyon performansında %30'un üzerinde bir iyileşme öngörüyor.

GDDR7, Micron'un DDR, LPDDR ve GDDR bellek seçenekleriyle birlikte CPU, NPU ve GPU için kapsamlı bir ürün portföyünü tamamlıyor. Bu yenilikçi adım, grafik belleği teknolojisinin geleceğine dair umut verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.