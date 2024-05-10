Micron, yenilikçi yükseltilebilir dizüstü bilgisayar RAM'ini piyasaya sürdü

Micron, yükseltilebilir dizüstü bilgisayar RAM'i alanında önemli bir adım atarak yeni LCAMM2 modülünü piyasaya sürdü.

Bilgi teknolojileri devi Micron, en son Lenovo ThinkPad P1 Gen 7'de bulunan ve ayrı olarak da satın alınabilen yeni bir yükseltilebilir dizüstü bilgisayar RAM modülünü piyasaya sürdü. Yeni RAM modülü, 7.500 MT/s hıza sahip LPDDR5X belleğini barındırıyor. Hem boyutu hem de kurulumu diğer RAM modüllerinden daha kolay olduğundan, bu yeni ürün oldukça etkileyici bir özelliğe sahip.

Dizüstü bilgisayarların maliyetleri artabilir

LCAMM2 adı verilen yeni modül, şu anda hem 32GB hem de 64GB kapasitelerde mevcut. Ne yazık ki, Micron'un bu yeni modülü, daha büyük bellek havuzlarına sahip dizüstü bilgisayarlarda yakın gelecekte görmemiz mümkün olmayabilir. Ancak, üst seviye bir dizüstü bilgisayar almayı planlayanlar için bu yeni modülün kullanışlı olabileceği ve gelecekte daha fazla belleğe ihtiyaç duyulması durumunda kolayca yükseltme yapılabilmesi mümkün.

Bu yeni yükseltilebilir dizüstü bilgisayar RAM modülünü öne çıkaran temel özellik, kolay kurulumudur. Modül üzerinde, RAM'in değiştirilmesi için kolayca sökülebilen üç vida bulunuyor. Ancak LCAMM2, yeni bir soket gerektiriyor, bu da modülün kullanılabileceği dizüstü bilgisayarların maliyetlerinin artabileceği anlamına geliyor.

Ancak, yeni form faktörünün, daha az yer kaplamasına rağmen çift kanal desteğini koruması büyük bir avantaj. Micron, yeni modülün "geleceğe yönelik" olduğunu ve desteklenen dizüstü bilgisayarlarda daha iyi hız ve pil ömrü sağlayacağını belirtiyor.

Bu yeni RAM'ler, daha ince, daha hafif dizüstü oyun bilgisayarları veya diğer yüksek performanslı bilgisayarların geliştirilmesine de yardımcı olacak. Ancak, hangi dizüstü bilgisayar üreticilerinin yeni form faktörünü benimseyeceğini görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.