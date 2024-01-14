Microsof, Apple'ı tahtından etti

Microsoft, Apple'ın sahip olduğu "dünyanın en değerli halka açık şirketi" unvanını Cuma günü itibariyle ele geçirmeyi başardı.

İki yılı aşkın bir süredir ilk kez Apple artık dünyanın en değerli halka açık şirketi değil. Cuma günü Microsoft, Apple'ı kıl payı geride bıraktı ve artık bu unvana sahip olabilir.

Microsoft, Apple'ın elinden bu unvanı aldı

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Microsoft Cuma gününü 2,89 trilyon dolarlık piyasa değeri ile kapattı. Apple ise günü 2,87 trilyon dolarlık cılız bir piyasa değeriyle kapattı.

Apple ilk olarak 2011 yılında Exxon Mobil'i tahtından indirerek dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını aldı. Son on yılın büyük bir kısmında da bu unvanı elinde tuttu. Microsoft, Ekim 2021'den bu yana ilk kez Apple'dan daha yüksek bir piyasa değeriyle kapandı.

Apple hisseleri 2024 yılına yavaş bir başlangıç yaptı ve birçok analist akıllı telefon talebinin yavaşlamasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Şu ana kadar 2024 yılında Microsoft hisseleri %3,3 yükselirken, Apple %3,4 düştü.

Apple, tatil alışveriş sezonunu kapsayan 2024 yılının ilk çeyreğini 1 Şubat'ta açıklayacak. Kazançların açıklanması, Apple Vision Pro'nun ABD'de piyasaya sürülmesinden bir gün önce gerçekleşecek.