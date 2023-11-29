Microsoft 365 eklentisine destek sona eriyor

Microsoft, 365 tarayıcı eklentisine olan desteğini sonlandıracağını açıkladı. Chrome ve Edge'de oldukça popüler olan eklenti, tüm mağazalardan kaldırılacak ve bir daha güvenlik güncelleştirmeleri almayacak.

Microsoft, popülerliğine rağmen Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcılarındaki 365 eklentilerini kaldırma kararı aldı. Bu eklenti, Microsoft 365 uygulamalarına ve belgelerine web üzerinden erişim sağlayarak kullanıcılara kolaylık sunuyordu. Ancak, şirketin bu eklentiyi ne ile değiştireceği henüz belli değil.

Güncelleme ve destek alınamayacak

Microsoft, destek dokümanında 365 tarayıcı eklentisinin kullanımdan kaldırılacağını ve 15 Ocak 2024'ten sonra artık güncelleme ve teknik destek alınamayacağını duyurdu. Bu tarihten sonra Microsoft, uzantıyı Microsoft Edge ve Google Chrome web mağazalarından da çekecek.

The Verge tarafından yayınlanan bir rapora göre, eklenti Chrome'da 6 milyondan, Edge'de 4 milyondan fazla kullanıcıya sahipti. Ancak, bu kullanıcı sayıları Microsoft için büyük bir pazar kaybı anlamına gelmese de, eklentinin kullanıcılarının bir an önce indirme yapmaları öneriliyor.

Microsoft 365 eklentisi, kullanıcıların en popüler Microsoft uygulamalarına ve en son belgelerine kolay erişim sağlıyordu. Şirketin bu eklentiyi gelecekte başka bir çözümle değiştirip değiştirmeyeceği ise henüz belirsiz. Ancak, bu kararın ardında kullanıcı deneyimini geliştirmek veya yeni bir uygulama entegrasyonu yapmak gibi nedenler olabilir.

Eğer Microsoft 365 eklentisini kullanıyorsanız, şirketin destek belgesinde belirtilen adımları takip ederek uzantıyı destek sona ermeden önce kaldırmanız öneriliyor. Bu, kullanıcıların güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri gibi avantajları kaybetmelerini önleyecektir.