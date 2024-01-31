Microsoft, Apple'ın App Store düzenlemesine tepki gösterdi

Microsoft, Apple'ın Avrupa Birliği'nde App Store için yaptığı değişiklikleri "yanlış yöne doğru atılmış bir adım" olarak nitelendirerek, tepkisiz kalamadı.

Apple, Avrupa Birliği'nin yasalarına uyum sağlamak amacıyla geçtiğimiz haftalarda önemli bir adım attı ve App Store'un yanı sıra diğer hizmetlerinde değişikliklere gitti. Bu değişikliklerin en dikkat çekici olanı, artık App Store dışından üçüncü taraf platformlardan uygulama indirme imkanı sunmasıydı.

Microsoft'tan da tepki gecikmedi

Ancak, Apple'ın bu kararı diğer teknoloji devlerinden eleştiri almasına neden oldu. Özellikle, Epic Games CEO'su Tim Sweeney, geliştiricilerden alınan yeni ücretleri "gaspçılık" olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Bugün ise Microsoft'tan benzer açıklamalar geldi.

Xbox Başkanı Sarah Bond, yeni App Store kurallarını "yanlış yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirdi. Özellikle, üçüncü taraf uygulama mağazası kullanmak isteyen geliştiricilerden alınacak olan "Temel Teknoloji Ücreti" ve %17'lik komisyon oranı gibi unsurlar eleştirildi.

Microsoft, uzun süredir mobil Xbox mağazası getirme planları yapıyordu ve bu değişikliklerin ardından Apple ve Google'ın oyun mağazalarına alternatif bir çözüm sunma planlarını hızlandırdı. AB'nin yasalarını da bu fırsatı değerlendirmek için kullanmayı düşünen Microsoft, Apple'ın yeni politikalarına karşı çıktı.

Ayrıca, geçtiğimiz hafta Apple'ın bulut oyun hizmetlerine de App Store'un kapısını açması sektörde büyük yankı uyandırdı. Nvidia GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming gibi uygulamaların tam hâlleriyle mağazaya eklenmesi bekleniyor. Ancak, Apple'ın politikalarının Xbox uygulamaları için bir sorun oluşturup oluşturmayacağına dair net bir açıklama henüz yapılmadı. Oyun devlerinin uygulamalarını App Store'a getirme konusundaki kararı, ilerleyen zamanlarda netlik kazanacak.