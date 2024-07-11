Microsoft, bazı Windows 11 sürümlerini desteklemeyecek

Microsoft, Windows 11'in ilk versiyonlarına desteklemeyecek.

Windows 11, üçüncü yaş gününü kutlamaya hazırlanırken, Microsoft, 21H2 ve 22H2 sürümlerinin yakında destek kapsamından çıkacağını duyurdu. Kullanıcılar, bu iki sürümün yalnızca 90 günlük destek süresinin kaldığı konusunda uyarıldı. Bu tarihten sonra, Windows 11 21H2 ve 22H2 güncellemeleri güvenlik yamaları ve düzeltmeleri almayı durduracak.

21H2 ve 22H2 sürümleri için destek sona eriyor

Windows 11 21H2 sürümünün normal tüketiciler için destek dışı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Halen güncelleme alan tek sürümler Enterprise, Education ve IoT Enterprise sürümleri. 22H2 sürümünde ise, Microsoft Home ve Pro sürümleri güncelleme almayı durduracak.

Microsoft'un açıklaması şu şekilde:

"8 Ekim 2024'ün ardından Windows 11, sürüm 21H2 (Enterprise, Education ve IoT Enterprise sürümleri) ve Windows 11, sürüm 22H2 (Home ve Pro sürümleri) artık güncelleme almayacak. Yaklaşan Ekim 2024 güvenlik güncelleştirmesi 8 Ekim 2024 tarihinde yayınlanacak ve bu sürümler için son kez güncelleme yapılacak. Bu tarihten sonra, bu sürümleri çalıştıran cihazlar artık en son güvenlik tehditlerine karşı koruma içeren aylık güvenlik ve önizleme güncelleştirmelerini almayacaklar."

Windows 11 21H2 ve 22H2 sürümlerinin desteğinin sona ermesi, yönetilmeyen cihazlara sahip kullanıcıların desteklenen durumda kalmaları için otomatik olarak 23H2 sürümüne güncelleneceği anlamına geliyor.

Microsoft, bu otomatik güncellemeleri şu şekilde açıklıyor:

"Korunmanıza ve üretkenliğinizi sürdürmenize yardımcı olmak için Windows Update, BT departmanları tarafından yönetilmeyen Windows 11 iş cihazları için hizmet sonu yaklaştığında otomatik olarak bir güncelleme başlatacak."