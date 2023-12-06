Microsoft Bing'den efsane özellik Deep Search geldi!

Microsoft, Bing'e yapay zekâ destekli aramalar yapılmasını sağlayan yeni bir özelliği dahil etti. "Deep Search" olarak isimlendirilen bu özellik, basit arama girdilerini GPT-4 ile detaylandırıp, daha kapsamlı sonuçlara ulaşmaya yardımcı oluyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kendi arama motoru Bing için yeni bir özellik olan "Deep Search"i tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların GPT-4 modeli aracılığıyla internet üzerinde daha detaylı aramalar yapmalarına olanak tanıyor.

Deep Search'in çalışma mantığı, geleneksel arama motoru deneyiminden farklı bir yaklaşım sunuyor. Kullanıcılar, Bing'e gidip normal bir arama yapar gibi anahtar kelimeleri yazmaya devam edecekler. Ardından, GPT-4 modeli bu anahtar kelimelerle ilgili bir metin oluşturacak ve bu metin internet üzerinde sorgulanacak. Son aşamada ise yeni bir algoritma devreye girip, kullanıcı için en uygun sonuçları sıralayacak.

Daha detaylı bir açıklama fırsatı sunacak

Microsoft, örnek bir açıklamada, kullanıcının "Japonya'da sadakat puanı sistemleri nasıl çalışır?" şeklinde bir arama yaptığını belirtti. GPT-4, bu basit girdiyi daha detaylı bir şekilde işleyerek kullanıcıya özgü bir metin oluşturdu.

Microsoft, Deep Search özelliğinin bir alt özelliği olarak kullanıcıya, eğer yapay zekânın anlamında bir yanlışlık olursa, yapmak istediği aramaya uygun birkaç seçenek sunuyor. Bu sayede kullanıcı, doğru sonuçlara daha kolay bir şekilde ulaşabilecek.

Microsoft'un açıklamasına göre, Deep Search üzerinden yapılan sorguların yanıtları yaklaşık 30 saniye içinde elde edilecek. Microsoft, bu sürenin geleneksel arama motorlarına kıyasla yüksek olduğunu belirtiyor ve Deep Search özelliğini isteğe bağlı olarak kullanılabilir kılacaklarını vurguluyor. Henüz genel kullanıma açılmamış olan bu özellik, kullanıcılara daha detaylı ve hızlı bir arama motoru deneyimi sunmayı amaçlıyor.