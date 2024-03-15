Microsoft Copilot Pro tanıtıldı! Microsoft Copilot Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Microsoft'un yeni ücretli yapay zeka asistanı Copilot Pro, Türkiye'de kullanıma sunuldu. Dünya genelinde yayınlanan bu hizmetin fiyatı ve detayları da netlik kazandı.

Microsoft, Copilot Pro'yu bir aylık ücretsiz deneme sürümüyle dünya çapında kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu yeni hizmet, Türkiye'deki kullanıcılarla da buluşuyor. Copilot Pro'nun Türkiye fiyatlandırması da belli oldu.

Copilot Pro'nun Türkiye fiyatı ne kadar?

Microsoft Copilot Pro'nun Türkiye fiyatı aylık 720 TL olarak belirlendi. Bu ücret tek bir kullanıcı için geçerli olacak. Copilot Pro, genel kullanıcılara yönelik olmayıp daha çok profesyonel ve işletmelere hitap eden bir yapay zeka platformu niteliği taşıyor. Ancak, kullanıcılar Copilot Pro'yu, Microsoft 365 aboneliği olmadan da Office web uygulamalarında kullanabilecekler.

Copilot Pro, daha hızlı yanıt süreleri ve üst düzey modellere öncelikli erişim gibi avantajlar sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, kendi Copilot GPT'lerini oluşturma ve çeşitli Microsoft Office uygulamalarında Copilot'u kullanma imkanına da sahip olacaklar.

Copilot Pro'nun sunduğu diğer özellikler arasında, DALL-E 3 ile desteklenen Designer aracı sayesinde AI destekli görseller oluşturma, GPT-4 ve GPT-4 Turbo'ya öncelikli erişim gibi avantajlar bulunuyor.

Eğer Copilot Pro, kullanıcılar için uygun değilse, gelişmiş AI özelliklerinden ücretsiz olarak yararlanmak isteyenler için ücretsiz bir sürüm de mevcut. Bu ücretsiz sürüme copilot.microsoft.com adresinden erişilebilir. Ayrıca, işletmelere yapay zeka yetenekleri eklemek isteyenler için "Microsoft 365 için Microsoft Copilot" aboneliği de bulunuyor. Microsoft 365 Copilot hizmeti aylık 30 dolarlık bir fiyatla sunulmaktadır ve bu fiyat, Microsoft 365 aboneliği üzerine ekleniyor.