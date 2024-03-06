Microsoft, ilk yapay zeka temelli bilgisayarını tanıtacak

Microsoft'un OLED Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 modelleri bu ayın sonlarında piyasaya çıkabilir.

Microsoft'un yapay zeka tabanlı bilgisayarlarının bu yıl içinde piyasaya sürüleceği daha önce duyurulmuştu. Son gelen haberlere göre Microsoft, Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 olarak adlandırılan bu bilgisayarları 21 Mart'ta piyasaya sürecek. Microsoft, bu cihazların tanıtımını da AI PC (Yapay Zeka Bilgisayarı) olarak gerçekleştirecek.

EN DİKKAT ÇEKİCİ ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ YAPAY ZEKA TARAYICISI OLACAK

Bu yeni cihazlarda Intel Core Ultra veya Qualcomm Snapdragon X Elite tabanlı nöral işlem birimlerinin bulunacağı belirtiliyor. Bu sayede Surface Pro 10 ve Laptop 6, daha gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip olacak. Bu modeller, performans ve verimlilik açısından iPad Pro ve MacBook Pro ile aynı seviyede olacaklar.

Yapay zeka özellikleri ilk kez Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6'da kullanılacak ve Windows 11'de sunulacak. Bu cihazlar, Copilot desteğiyle gelecek olan yeni yapay zeka özelliklerini barındıracaklar. Bu özellikler arasında gerçek zamanlı altyazı oluşturma, çeviri, oyunlarda grafik iyileştirme, görüntü kalitesi ve kare hızı artırma ve Windows Stüdyo Efektlerini geliştirme gibi özellikler bulunacak.

Cihazların en dikkat çekici özelliklerinden biri yapay zeka tarayıcısı olacak. Bu tarayıcı, her uygulamada çalışacak ve dökümanlar, internet sayfaları, görseller ve sohbetler arasında doğal dil kullanarak arama yapma imkanı sunacak. Ayrıca bu özellik, konuşmaların içeriğini anlayabilecek ve ekrandaki içeriğe göre önerilerde bulunabilecek.

Her iki cihazın da bir günlük pil ömrüne sahip olacağı belirtilirken, Surface Pro 10'un HDR OLED ekranla geleceği iddia ediliyor. Laptop 6 ise daha ince çerçevelere, yuvarlatılmış köşelere ve haptik dokunmatiğe sahip olacak. Ayrıca cihazın Arm işlemcili bir varyantı da bulunacak. Her iki cihazın da yapay zeka asistanı düğmesi bulunacak.