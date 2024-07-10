Microsoft, OpenAI yönetim kurulundan çekildi

Microsoft, OpenAI'ın yönetim kurulundaki koltuğunu bıraktı.

Microsoft, yapay zeka devi OpenAI'ın yönetim kurulundaki gözlemci koltuğundan çekilme kararı aldı.

Gerek kalmadı

Microsoft'un Genel Danışman Yardımcısı Keith Dolliver, yönetim kurulundaki gözlemci koltuğunun artık gerekli olmadığını belirtirken, OpenAI'ın yeni yönetim yapısının önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

Microsoft, Atlantik'in her iki yakasında devam eden düzenleyici incelemeler nedeniyle OpenAI'deki yönetim kurulu gözlemci koltuğundan çekilme kararı aldı. Dolliver, bu kararın OpenAI'ın son sekiz ayda kaydettiği önemli yönetimsel iyileşmelerin bir sonucu olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, OpenAI'ın stratejik ortaklar ve yatırımcılarla düzenli paydaş toplantıları düzenleyerek yeni bir yaklaşım benimsediği açıklandı. Bu toplantılara Microsoft ve Apple gibi dev şirketlerin yanı sıra Thrive Capital ve Khosla Ventures gibi önemli yatırımcılar da katılacak.

Microsoft, geçtiğimiz Kasım ayında OpenAI CEO'su Sam Altman'ın kovulup kısa süre sonra tekrar işe alınmasıyla yaşanan çalkantılı dönemin ardından, OpenAI yönetim kurulunda oy hakkı olmayan bir gözlemci koltuğu almıştı. Bu koltuk sayesinde Microsoft, şirketin toplantılarına katılabiliyor ve gizli bilgilere erişebiliyordu, ancak yönetimsel kararlar üzerinde söz hakkı bulunmuyordu.

Microsoft'un ChatGPT geliştiricisi OpenAI'a yaptığı yatırımlar 10 milyar doları aşmış durumda. Bu yüksek miktardaki yatırım, ABD ve Avrupa Birliği'ndeki düzenleyici kurumların dikkatini çekmişti. Her iki bölgede de Microsoft'un OpenAI üzerindeki kontrolü ve etkisi mercek altına alınmıştı.