Microsoft, Project Natick su altı veri merkezi deneyini sonlandırdı

Microsoft, Project Natick su altı veri merkezi deneyini sonlandırdı
Microsoft, 2013 yılında başlattığı Project Natick'i iptal etti.

Microsoft, on yılı aşkın bir süredir devam eden ve büyük umutlar bağlanan Project Natick su altı veri merkezi deneyini, sessiz geçen yılları gerekçe göstererek resmi olarak sonlandırdığını açıkladı.

"Titreşim ve sunucu üzerindeki etkiler hakkında çok şey öğrendik"

Şirketin Bulut Operasyonları + İnovasyon (CO+I) bölümünün başkanı Noelle Walsh, Microsoft'un deniz altı veri merkezleri konusundaki planlarını feshetmiş olmasına rağmen, projeden elde edilen bilgi birikiminin gelecekteki çalışmalarında değerlendirileceğini belirtti. Walsh, "Ekibim bunun üzerinde çalıştı ve işe yaradığını gösterdi. Deniz seviyesinin altındaki işlemler, titreşim ve sunucu üzerindeki etkiler hakkında çok şey öğrendik. Dolayısıyla bu öğrendiklerimizi diğer durumlarda da uygulayacağız" dedi.

Project Natick, 2013 yılında başlatıldı ve 2018 yılında İskoçya'nın Orkney Adaları kıyılarında bir test ünitesinin yerleştirilmesiyle önemli bir aşamaya geldi. Beş yıl boyunca faaliyet gösteren bu su altı veri merkezi, sektörün çevresel etkisini azaltmak amacıyla tasarlandı. Microsoft, dünya nüfusunun yarısının kıyıdan 200 km mesafede yaşadığını ve bu sistemin yerel yenilenebilir enerji kullanarak gecikmeleri azaltacağını belirtmişti.

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