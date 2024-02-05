Microsoft Store güncellemesi, Windows 10 kullanıcılarını çıldırttı!

Microsfot Store güncellemesi, takvim, fotoğraflar ve hesap makinesi gibi uygulamaların kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu. Kullanıcılar, yaşadıklarını öfkeyle dile getiriyor.

Windows 10 kullanıcıları, Microsoft'un gerçekleştirdiği güncellemeler nedeniyle karşılaştıkları sorunlara bir yenisini ekliyor. Son gelen şikayetlere göre, Microsoft Store güncellemesi, kullanıcıların uygulamalarını kullanamamalarına neden oluyor. Bu sorun, özellikle Takvim, Fotoğraflar ve Hesap Makinesi gibi temel uygulamalarda ortaya çıkıyor.

"MİCROSOFT STORE GÜNCELLEMESİ, WİNDOWS 10 KULLANICILARININ UYGULAMALARA ERİŞİMİNİ ENGELLİYOR"

Microsoft, Mağaza üzerinden doğrudan uygulama güncellemelerini sağlayarak kullanıcılara avantaj sunsa da, bu kez güncelleme işleminin ters teptiği görülüyor. Güncelleme, eski donanıma sahip kullanıcıların, özellikle Intel Core 2 Duo ve Quad işlemcilere sahip olanların, uygulamalarını kullanamamalarına yol açıyor. Bunun yanı sıra, bazı kullanıcılar Geri Bildirim Merkezi'ne erişimde de sorun yaşadıklarını rapor etmişler.

Microsoft'un konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmamış olması, kullanıcıları sorunun ne zaman çözüleceği konusunda belirsizlik içinde bırakıyor. Ancak, bu tür temel uygulamalara erişim sorununun çözülmemesi durumunda, uzun vadede kullanıcılar için ciddi bir sorun oluşturabileceği düşünülüyor. Windows 10'un destek süresinin 14 Ekim 2025'te sona erecek olması, Microsoft'un bu tür sorunlara çözüm getirmek için zamanı olduğunu gösteriyor.