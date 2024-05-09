Microsoft, Tango Gameworks ve Arkane Austin gibi stüdyoları kapatacak

Microsoft, Tango Gameworks ve Redfall'un geliştiricisi Arkane Austin gibi birçok stüdyonun kapatılacağını duyurdu.

Microsoft, Tango Gameworks ve Arkane Austin gibi önemli Bethesda Softworks stüdyolarının kapatılacağını duyurdu.

Şirket içerisinde eleştirilere neden oldu

Stüdyoların kapatılacağı haberi oyun endüstrisinde büyük bir dalgaya neden oldu. Bu kararın, "yüksek etki yaratan oyunlara öncelik vermek ve Bethesda'nın başarılı oyunlarının portföyünü daha da güçlendirmek" amacıyla alındığı belirtildi.

Xbox Game Studios başkanı Matt Booty, bu kararın detaylarını açıklarken, kapatılan stüdyoların yanı sıra Roundhouse Studios'un da ZeniMax Online Studios bünyesine katılacağını belirtti. Ayrıca Alpha Dog Games'in tamamen kapatılacağı da duyuruldu.

Tango Gameworks'ün kapanması, The Evil Within ve Ghostwire Tokyo gibi sevilen oyunlardan sorumlu stüdyonun sonunu işaret ediyor. Ancak bu karar, stüdyonun hayranlarına teşekkür ettiği kısa bir mesajla duyuruldu.

Arkane Austin'in kardeş stüdyosu Arkane Lyon'un stüdyo başkanı Dinga Bakaba, bu kararı "korkunç" olarak nitelerken, şirket içinden de eleştirilere neden oldu.

Bu ani değişikliklerle birlikte etkilenen personel sayısı henüz net olarak açıklanmış değil.