Microsoft, tarayıcısı Edge'in isminde değişiklik yapıldı

Microsoft, web tarayıcısı Edge'in iOS ve Android sürümlerinin isminde değişikliğe gitti. Tarayıcının yeni ismi, şirketin 2024'teki odak noktasını bir kez daha ortaya koyuyor.

Microsoft Edge'in Android ve iOS için "Microsoft Edge: AI tarayıcı" olarak adlandırılması, şirketin yapay zeka (AI) odaklı geliştirdiği özelliklere ve bu alandaki çabalarına vurgu yapma amacını taşıyor. Bu değişiklikle birlikte, tarayıcının App Store ve Google Play Store'daki sürümleri, yapay zeka destekli yeni özellikleri içeriyor.

Edge'in ismi değişti

Bu özellikler arasında DALL-E 3 görüntü oluşturucu, Copilot ile makale özetleme, görüntü tanıma gibi yapay zeka teknolojileri bulunmaktadır. Ayrıca, GPT-4 desteğine vurgu yaparak Microsoft Edge'e "yapay zeka destekli tarayıcı" adı verilmektedir.

Ancak, kullanıcı tepkileri karışık görünüyor. Bazıları Microsoft'un Edge'i "AI tarayıcısı" olarak adlandırmanın uygun olmadığını düşünürken, diğerleri ise yeni adlandırmanın, Copilot gibi ekstra özelliklerle birlikte tarayıcıya ne kadar yapay zeka odaklı bir deneyim kazandırabileceğini savunmaktadır.

Microsoft, 2023 yılında OpenAI ile yapay zeka konusundaki ortaklığına büyük önem vermiş ve 2024 yılında da yeni nesil Windows ve Surface cihazlarıyla bu odak alanını daha da güçlendirmesi beklenmektedir. Microsoft'un yapay zeka destekli deneyimlere odaklanma çabaları, teknoloji alanındaki gelişmeleri takip eden kullanıcılar ve endüstri oyuncuları tarafından dikkatle izlenmektedir.