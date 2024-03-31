Microsoft ve OpenAI 100 milyar dolarlık bilgisayar geliştiriyor

Microsoft'un OpenAI'nin yeni nesil yapay zeka sistemlerine güç sağlamak için "Stargate" adını verdiği 100 milyar dolarlık süper bilgisayar geliştirme planları gündemde.

Microsoft, OpenAI'nin yeni nesil yapay zeka sistemlerine destek sağlamak için "Stargate" adını verdiği 100 milyar dolarlık bir süper bilgisayar geliştirme planları üzerinde çalışıyor.

Stargate 2028 gibi yakın bir tarihte kullanıma hazır olacak

Stargate'in, Microsoft ve OpenAI'nin Amerika Birleşik Devletleri genelinde birkaç süper bilgisayar geliştirme planının beşinci ve son aşaması olduğu bildiriliyor. Ayrıca bilgisayarın dünyanın en büyük ve en gelişmiş veri merkezlerinden biri olacağı ifade ediliyor. Kapladığı alanın birkaç yüz dönüm olabileceği ve 5 gigawatt'a kadar güç gerektirebileceği belirtilen bu bilgisayarın, OpenAI eğitimi ve ChatGPT-4'ten daha gelişmiş yeni yapay zeka modellerinin çalıştırılması için hayati öneme sahip olduğu düşünülüyor. Stargate'in 2028 gibi yakın bir tarihte kullanıma hazır olması bekleniyor.