Sam Altman krizinin ardından OpenAI şirketine yatırım yapan Microsoft, incelemeye maruz kalacak.

OpenAI'nin yapay zekâ tabanlı sohbet robotu ChatGPT ile gündeme gelen Sam Altman'ın OpenAI'den kovulması ve ardından Microsoft'un baskısıyla tekrar dönmesi olayı, düzenleyici kuruluşların dikkatini çekti. Microsoft'un OpenAI'ye toplamda 13 milyar dolarlık yatırım yapması, şirketler arasındaki ilişkinin sorgulanmasına neden oldu. Bu durum, yapay zekâ gibi önemli bir sektörde Microsoft'un tekelleşme eğilimine gitme ihtimalini akıllara getirdi.

Microsoft ve OpenAl arasındaki ilişki incelenecek

İngiltere düzenleyici kuruluşları, Microsoft ve OpenAI arasındaki ilişkiyi inceleyeceklerini açıklarken, ABD Ticaret Komisyonu FTC de benzer bir konu için inceleme yapacağını duyurdu. OpenAI'nin kar amacı gütmeyen bir kuruluş olması, finansal işlemlerin yasal olarak bildirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bu durumda FTC'nin nasıl bir inceleme süreci izleyeceği belirlenmeli.

Microsoft'un karar süreçlerine bu kadar etki etmesinin, şirket içindeki kontrol mekanizmalarının eksikliğinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bu durum, şirketler arası ilişkilerin ve etkileşimlerin düzenlenmesi konusunda ortaya çıkan zorlukları vurguluyor.