Microsoft, Windows 11 görev çubuğunda önemli değişiklikler yapıyor

Windows 11'in görev çubuğundaki bazı büyük değişiklikler olacak. İşte görev çubuğuna gelecek yenilikler...

Microsoft, görev çubuğu ve bildirim alanını daha sade ve kullanıcı dostu hale getirmek için önemli adımlar atıyor.

Görev çubuğunda yeni düzen

Yeni güncellemeyle birlikte, görev çubuğu ve bildirim alanında yapılan değişiklikler dikkat çekiyor. Microsoft, sistem saatini, kısaltılmış tarihi ve bildirim zilini kaldırarak daha basit bir düzen sunmayı amaçlıyor. Bu yeni düzen, ilk olarak geçen ay test kullanıcıları tarafından fark edilmişti ve şimdi resmi olarak kullanıma sunuluyor. Ancak Microsoft, bu değişikliklerin tüm kullanıcılar tarafından tercih edilmeyebileceğini dikkate alarak, eski ayarlara geri dönme seçeneğini de sunuyor.

Görev çubuğu animasyonları ve gelişmiş klavye navigasyonu

Görev çubuğunda yapılan bir diğer yenilik ise animasyonların geri dönmesi oldu. Artık, imlecinizi çalışan bir uygulamanın üzerine getirdiğinizde, uygulamanın küçük resmi minik bir animasyonla görünecek. Bu, kullanıcı deneyimini daha akıcı ve görsel olarak çekici hale getiriyor.

Ayrıca, görev çubuğu artık daha iyi klavye navigasyonu desteği sunuyor. Görev çubuğuna odaklanmak için Win + T tuşlarına bastıktan sonra, belirli bir harfe basarak adı o harfle başlayan ilk uygulamayı seçebilir veya çalıştırabilirsiniz. Örneğin, Win + T tuşlarına bastıktan sonra Excel'i başlatmak için E tuşuna basmanız yeterli olacak. Bu özellik, özellikle klavye kısayollarını tercih eden kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.