Microsoft, Windows 11'e yapay zeka ile desteklenen yeni özellik getiriyor

Microsoft, Windows 11'e yapay zeka destekli süper çözünürlük adında yeni bir özellik getiriyor. Peki bu özellik ne işe yarıyor? Detaylar, haberimizde...

Microsoft'un en son yayınladığı Windows 11 ön izleme derlemesi, ilerleyen dönemlerde Windows 11'in 24H2 sürümünde veya daha sonraki sürümlerde yayınlamayı planladığı bazı duyurulmamış özellikleri içeriyor. Bu özelliklerden biri, Nvidia, AMD ve Intel grafik kartlarına sahip olanlar için tanıdık bir terim olan "Süper Çözünürlük."

MİCROSOFT, YAPAY ZEKA İLE DESTEKLENEN YENİ ÖZELLİK GETİRİYOR

Windows 11 yapı 26052 ile birlikte, Ayarlar > Ekran > Grafikler'de "Otomatik Süper Çözünürlük" özelliğinin aktif hale getirilebileceği belirtiliyor. Özelliğin amacı, desteklenen oyunların gelişmiş detaylar ve akıcı bir şekilde oynanmasını sağlamak için yapay zeka kullanmaktır.

Bu özellik, temelde Nvidia DLSS, AMD FSR ve Intel XeSS gibi benzer bir mantığı takip ediyor. Yani, görüntüyü daha düşük çözünürlükte işleyerek, yapay zekanın yardımıyla daha yüksek çözünürlüklere çıkararak grafik kartından daha fazla performans elde etmeyi amaçlıyor.

Şu an için, bu özelliği açıp kapatmanın oyunlarda FPS'yi etkilemediği bildiriliyor. Dolayısıyla, Microsoft'un bunu resmi olarak duyurması için beklememiz gerekecek. Söylentilere göre, bu özellik için bir nöral işlem birimi veya yapay zeka işleme için özel çekirdekler gerekebilir. Ancak, Windows 11'deki tüm yapay zeka destekli özelliklerin özel donanım gerektirmediği göz önüne alındığında, Microsoft'tan bu konuda bir açıklama beklemekte fayda var.

Windows 11'in 24H2 güncellemesiyle sunulması beklenen yapay zeka destekli Süper Çözünürlük özelliği, oyun ve multimedya deneyimini geliştirebilir ve özellikle oyun dünyasında önemli bir adım olabilir.