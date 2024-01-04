Microsoft, Windows klavyelere yapay zeka tuşu getiriyor

Microsoft, 2024 yılında yapay zekâ odaklı yeteneklere sahip bilgisayarları çoğaltmayı hedefliyor. Bu nedenle klavyeye de yapay zeka tuşu konması düşünülüyor.

Microsoft, 2024 yılına "Yapay Zekâ Bilgisayarlarının Yılı" adını vererek bu alandaki gelişimlere odaklanmayı hedefliyor. Bu çerçevede, şirket, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için kullanılan klavyelere özel bir tuş eklemeyi planlıyor. Bu tuş, Microsoft'un yapay zekâ aracı Copilot'u hızlıca kullanabilmeyi sağlayacak.

Windows klavyelere yapay zeka tuşu geliyor

Microsoft Başkan Yardımcısı ve Tüketici Pazarlama Yöneticisi Yusuf Mehdi, bu tuşun, bilgisayar kullanımında önemli bir değişiklik anı olacağını ifade etti. Copilot tuşu, Windows cihazlarda yapay zekâ dönemine geçişi simgeliyor. Bu yeni tuş, tam boy klavyelerde sağ tarafta alt kısımda, eski menü tuşunun yerine konumlandırılacak.

Copilot tuşuna basıldığında, Windows 11'in büyük dil modeli yapay zekâsı Copilot ile etkileşime geçilebilecek. Ancak bu tuşun, kullanılamadığı ülkelerde Windows Arama fonksiyonunu açacağı belirtiliyor. Copilot tuşu, başlangıçta kısayol veya kombinasyonlarda kullanılamayacak ancak gelecekteki planlar henüz açıklanmış değil.

Copilot tuşu, yeni Windows 11 bilgisayarlarında ve baharda piyasaya sürülecek olan klavyelerde yer alacak. Hangi üreticilerin bu tuşa sahip klavyeleri üreteceği henüz açıklanmamış olup, bu bilgilerin CES 2024 etkinliğinde duyurulması bekleniyor. Ayrıca, yeni Surface cihazlarında da Copilot tuşunun yer alacağı doğrulanmış durumda.