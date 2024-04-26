Microsoft, Xbox kullanıcılarının ekran görüntülerinin silinme tarihini açıkladı

Microsoft, Xbox kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Eylül ayında yapılan bir uyarı ile 90 günden eski olan ve çevrim içi olarak depolanan yakalamaların silineceği haber verilmişti. Ancak, bu silme işleminin ne zaman gerçekleşeceği belirsizdi. Sonunda, Microsoft tarafından yapılan yeni bir duyuru ile silme işleminin başlangıç tarihi netleşti.

Microsoft, eylül ayında Xbox kullanıcılarına 90 günden daha eski olan ve çevrim içi olarak depolanan yakalamaların belirli bir süre sonra silineceğini duyurmuştu. Ancak bu silme işleminin ne zaman gerçekleşeceği konusunda net bir bilgi verilmemişti.

Nasıl yedekleyebilirsiniz?

Silme işleminin başlangıç tarihi belli oldu. Şirket, Xbox konsol sahiplerine bildirimler göndermeye başladı ve bu bildirimlerde, görüntülerin silineceği tarih belirtildi.

Xbox tarafından gönderilen bildirime göre, 90 günden daha eski olan ve Xbox ağına kaydedilen yakalamaların 30 Mayıs itibarıyla silinmeye başlayacağı ifade ediliyor. Eğer kullanıcılar ekran görüntülerini veya kliplerini saklamak istiyorlarsa, bunları OneDrive'a veya harici bir sürücüye yedeklemeleri gerekiyor. Bildirimde şu şekilde belirtiliyor:

"En özel oyun anlarınızı saklayın. Oyun yakalamaları, Xbox ağından 90 gün sonra silinecek. Silme işlemi 30 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak. Saklamak istediğiniz yakalamaları OneDrive veya harici bir sürücüye yedeklemeyi deneyin."

Bu silme işleminin, sadece Xbox ağına kaydedilen yakalamaları etkileyeceği ve konsola kaydedilen görüntülerin bundan etkilenmeyeceği de belirtiliyor. Dolayısıyla, OneDrive veya başka bir sürücüdeki görüntülerin güvende olacağı da vurgulanıyor.

OneDrive için:

Adım 1: Konsolunuzu açın ve kontrolcünün ortasındaki "Xbox" tuşuna basın.

Konsolunuzu açın ve kontrolcünün ortasındaki "Xbox" tuşuna basın. Adım 2: Oyunlarım ve uygulamalarım > Tümünü gör > Uygulamalar > Yakalamalar bölümüne gidin.

Oyunlarım ve uygulamalarım > Tümünü gör > Uygulamalar > Yakalamalar bölümüne gidin. Adım 3: Yedeklemek istediğiniz yakalamaları seçin.

Yedeklemek istediğiniz yakalamaları seçin. Adım 4: Yönet'e basın.

Yönet'e basın. Adım 5: OneDrive'a Yükle'yi seçin.

Dış depolama alanı için: