Microsoft'a milyonlarca dolarlık 'ihlal' cezası!

Teknoloji devi Microsoft'un Cortana nedeniyle açılan dava sonucunda aldığı 242 milyon dolarlık para cezası, şirketin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2018 yılında Cortana nedeniyle açılan bir davada 242 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Microsoft, bu karara itiraz edeceğini açıkladı.

İhlal olmadığını savundu

Davanın şikayetçisi olan firma, IPA Technologies. IPA'ya göre Microsoft, kendilerine ait ses tanıma teknolojisini izinsiz bir şekilde kullanarak Cortana'yı geliştirdi. Microsoft, 2018 yılından beri ihlal olmadığını savunmasına rağmen para cezasından kurtulamadı.

IPA Technologies, sadece Microsoft'a dava açmakla kalmadı. Şirket, geçmişte Amazon ve Google ile de aynı konu nedeniyle yargı sürecine girdi. Amazon davadan aklandı. Google ile olan dava ise halen devam ediyor. Microsoft ile yaşanan anlaşmazlıkta ise son noktaya gelindi.

Microsoft sözcüsü yaptığı açıklamada, "Patenti ihlal etmediğimize kesinlikle inanıyoruz" ifadesini kullandı. Şirketin itirazının mahkeme tarafından nasıl değerlendirileceği ise ilerleyen zamanlarda netlik kazanacak.