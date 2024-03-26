Microsoft'tan, Chrome tarayıcısında metin oluşturma sorunlarına çözüm

Microsoft'un Edge tarayıcısının metin oluşturma sürecindeki geliştirmeleri, kullanıcılar arasında memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak, Chrome tarayıcısında benzer bir sorun yaşayan kullanıcılar için de çözüm yolları aranıyordu. Microsoft'un, Google'ın Chrome tarayıcısında da benzer bir sistemi uygulamasına yardımcı olma kararı, metin oluşturma deneyiminde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Microsoft, üç yıl önce Edge tarayıcısının metin oluşturma sürecinde gelişmiş gama ve kontrast sağlamak için iyileştirmeler yaptığını duyurmuştu. Bu başarı, tarayıcının Windows genelinde "ClearType Text Tuner" ayarlarını izlemesi sayesinde elde edilmişti. Şimdi ise Microsoft, Google'ın Chrome tarayıcısında benzer bir sistemi uygulamasına yardımcı oluyor.

Microsoft, Chrome tarayıcısında metin oluşturma sorunlarına çözüm sunuyor

Chrome Platform Durumu'nda paylaşılan bir sayfaya göre, kullanıcıların metin oluşturma ayarlarını yapamaması uzun süredir devam eden bir sorundu. Bu sorun, Chromium'un sabit kodlanmış kontrast ve gama değerleriyle Skia metin oluşturmayı kullanması nedeniyle ortaya çıkıyordu. Bu durum, Chrome ve diğer Chromium tabanlı tarayıcılardaki metinlerin özellikle Çince, Japonca ve Kore dillerindeki karakterlerde daha ince ve hafif görünmesine yol açıyordu.

Microsoft, Skia'nın ClearType Metin Ayarlayıcı ayarlarını seçme ve uygulama yeteneğine sahip olmasını sağlayarak Chrome'a bu konuda yardımcı olmayı planlıyor. Bu özelliğin Chromium 124 sürümünde mevcut olması bekleniyor.

Microsoft, metin oluşturma iyileştirmelerini Edge'in varsayılan olarak açık hale getirilmesini planlıyordu ancak şu anda bu seçeneğin hala "Devre Dışı" durumda olduğu belirtiliyor. Geliştirilmiş metin kontrastını denemek isteyen Edge kullanıcıları, edge://flags sayfasına giderek "Enhance text contrast" (Metin kontrastını geliştir) seçeneğini açabilirler.