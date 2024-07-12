Microsoft'tan şaşırtıcı hamle: Konsol satışlarını durduracak mı?

Microsoft'tan şaşırtıcı hamle: Konsol satışlarını durduracak mı?
Microsoft'un Türkiye'nin de içinde bulunduğu EMEA bölgesinde konsol satışlarını durdurmayı planladığı iddia edildi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki konsol satışlarını durdurmayı planladığına dair dikkat çekici bir iddia ile gündeme geldi.

Microsoft'un EMEA bölgesindeki yeni stratejisi

The Verge'den Tom Warren'ın iddialarına göre, Microsoft'un EMEA bölgesindeki konsol satışlarını durdurma planı, daha geniş bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor. Şirketin konsol satışlarını sonlandırarak, bulut oyun hizmetleri ve Xbox Game Pass gibi dijital ürün ve hizmetlere yönelmesi bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte, Microsoft'un hedefi, geleneksel oyun konsollarına olan bağımlılığı azaltarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişmek ve dijital oyun pazarındaki konumunu güçlendirmek.

Microsoft'un bu stratejisi, bulut oyun teknolojilerine yaptığı yatırımlar ve Xbox Game Pass'in sunduğu geniş oyun kütüphanesiyle uyumlu bir hamle olarak değerlendiriliyor. Xbox Game Pass, oyunculara sadece konsollar değil, aynı zamanda PC ve mobil cihazlar üzerinden de geniş bir oyun yelpazesi sunuyor.

Ancak henüz Microsoft'tan bu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

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